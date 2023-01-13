Житель освобожденного Соледара рассказал, как грузинские наемники обстреливали жилые дома

13 января 2023 в 08:24 Размер текста - 17 +

Грузинские наемники обстреливали мирных жителей Соледара, сообщает Сергей Кузин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Грузинские наемники обстреливали жилой сектор в Соледаре, чтобы выселить оттуда мирных жителей. Об этом заявил местный житель Сергей Кузин. «Были у нас грузинские наемники. Потом они признались, что мы им мешаем», — заявил Сергей Кузин. Он утверждает, что солдаты из Грузии обстреливали Соледар для того, чтобы выселить людей. Его слова приводит РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии города Соледар, бои за который велись с 3 августа 2022 года. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оставление Соледара является для их стороны не бегством, а плановым решением командования. Его слова передает телеканал «Царьград».

Грузинские наемники обстреливали жилой сектор в Соледаре, чтобы выселить оттуда мирных жителей. Об этом заявил местный житель Сергей Кузин. «Были у нас грузинские наемники. Потом они признались, что мы им мешаем», — заявил Сергей Кузин. Он утверждает, что солдаты из Грузии обстреливали Соледар для того, чтобы выселить людей. Его слова приводит РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. 11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии города Соледар, бои за который велись с 3 августа 2022 года. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оставление Соледара является для их стороны не бегством, а плановым решением командования. Его слова передает телеканал «Царьград».