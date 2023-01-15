Генерал Гурулев грубо ответил на обещания Польши послать Украине танки Leopard

Генерал Гурулев: РФ жестко ответит на появление танков Leopard на ее территории

15 января 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Андрей Гурулев предупредил Польшу о последствиях отправки танков Leopard на Украину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Появление немецких танков Leopard на российской территории, которые ранее обещал отправить польский лидер Анджей Дуда украинской армии — важный момент в военной компании. Россия не должна бояться ответить такому вызову, считает член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. «Появление немецких танков на российской территории — краеугольный камень [в конфликте]. Как только сюда заедет Leodard, то вставай, страна огромная, иного варианта нет. Британия поставит 12 танков Challenger-2, к этому надо серьезно отнестись, это против нас поставили, нас [хотят] убивать. Вертолеты AH-64 Apache поставят, но они такие же, как наши самолеты. Но дело в том, что ребята эти совсем обнаглели. У них нет тормозов», — написал Гурулев на своей странице в telegram-канале. Ранее польский лидер Анджей Дуда после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что Польша передаст ВСУ танки Leopard. По словам заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, эти танки никак не помогут ВСУ, они лишь со временем станут ржавым металлоломом.

Появление немецких танков Leopard на российской территории, которые ранее обещал отправить польский лидер Анджей Дуда украинской армии — важный момент в военной компании. Россия не должна бояться ответить такому вызову, считает член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. «Появление немецких танков на российской территории — краеугольный камень [в конфликте]. Как только сюда заедет Leodard, то вставай, страна огромная, иного варианта нет. Британия поставит 12 танков Challenger-2, к этому надо серьезно отнестись, это против нас поставили, нас [хотят] убивать. Вертолеты AH-64 Apache поставят, но они такие же, как наши самолеты. Но дело в том, что ребята эти совсем обнаглели. У них нет тормозов», — написал Гурулев на своей странице в telegram-канале. Ранее польский лидер Анджей Дуда после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что Польша передаст ВСУ танки Leopard. По словам заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, эти танки никак не помогут ВСУ, они лишь со временем станут ржавым металлоломом.