11 января 2023

Медведев жестко высказался после обещаний Дуды насчет Украины

Медведев: польские танки Leopard, переданные Украине, превратятся в ржавый металлолом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийская конференция партии
Дмитрий Медведев: танки Leopard не спасут Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Танки Leopard, обещанные польским лидером Анджей Дудой Украине, никак не помогут стране, они лишь со временем станут ржавым металлоломом. В этом уверен заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, […] собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. […] Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну», — написал Медведев в своем telegram-канале. «А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», — заключил политик.

Ранее польский лидер Анджей Дуда после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что Польша передаст ВСУ танки Leopard. До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко говорил о том, что у Зеленского и лидера Польши состоялась встреча во Львове.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Танки Leopard, обещанные польским лидером Анджей Дудой Украине, никак не помогут стране, они лишь со временем станут ржавым металлоломом. В этом уверен заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. «Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, […] собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. […] Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну», — написал Медведев в своем telegram-канале. «А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», — заключил политик. Ранее польский лидер Анджей Дуда после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что Польша передаст ВСУ танки Leopard. До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко говорил о том, что у Зеленского и лидера Польши состоялась встреча во Львове.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...