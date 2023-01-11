Медведев жестко высказался после обещаний Дуды насчет Украины

Медведев: польские танки Leopard, переданные Украине, превратятся в ржавый металлолом

11 января 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев: танки Leopard не спасут Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки Leopard, обещанные польским лидером Анджей Дудой Украине, никак не помогут стране, они лишь со временем станут ржавым металлоломом. В этом уверен заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. «Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, […] собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. […] Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну», — написал Медведев в своем telegram-канале . «А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», — заключил политик. Ранее польский лидер Анджей Дуда после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что Польша передаст ВСУ танки Leopard. До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко говорил о том, что у Зеленского и лидера Польши состоялась встреча во Львове.

Танки Leopard, обещанные польским лидером Анджей Дудой Украине, никак не помогут стране, они лишь со временем станут ржавым металлоломом. В этом уверен заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. «Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, […] собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки. […] Все это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну», — написал Медведев в своем telegram-канале. «А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», — заключил политик. Ранее польский лидер Анджей Дуда после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским заявил, что Польша передаст ВСУ танки Leopard. До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко говорил о том, что у Зеленского и лидера Польши состоялась встреча во Львове.