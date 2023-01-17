Нарышкин оценил идею возвращения Крыма Украине

Нарышкин заявил, что возвращение Украиной Крыма невозможно
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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
Нарышкин заявил, что Крым будет российским Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Возвращение Крыма Украине невозможно. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Это невозможно», — заявил Нарышкин ТАСС. Так он прокомментировал заявления Киева о намерениях работать над «возвращением Крыма».

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого украинская сторона заявила о том, что планирует взять Крым военным путем. Военный эксперт Михаил Тимошенко отмечал, что для такой операции ВСУ должны заблокировать сухопутное соединение России с полуостровом. Однако советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что Украина пытается взять полуостров с 2014 года. Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума.

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Возвращение Крыма Украине невозможно. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. «Это невозможно», — заявил Нарышкин ТАСС. Так он прокомментировал заявления Киева о намерениях работать над «возвращением Крыма». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого украинская сторона заявила о том, что планирует взять Крым военным путем. Военный эксперт Михаил Тимошенко отмечал, что для такой операции ВСУ должны заблокировать сухопутное соединение России с полуостровом. Однако советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что Украина пытается взять полуостров с 2014 года. Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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