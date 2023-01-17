Нарышкин оценил идею возвращения Крыма Украине

Нарышкин заявил, что возвращение Украиной Крыма невозможно

17 января 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Нарышкин заявил, что Крым будет российским Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возвращение Крыма Украине невозможно. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. «Это невозможно», — заявил Нарышкин ТАСС. Так он прокомментировал заявления Киева о намерениях работать над «возвращением Крыма». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого украинская сторона заявила о том, что планирует взять Крым военным путем. Военный эксперт Михаил Тимошенко отмечал, что для такой операции ВСУ должны заблокировать сухопутное соединение России с полуостровом. Однако советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что Украина пытается взять полуостров с 2014 года. Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума.

Возвращение Крыма Украине невозможно. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. «Это невозможно», — заявил Нарышкин ТАСС. Так он прокомментировал заявления Киева о намерениях работать над «возвращением Крыма». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого украинская сторона заявила о том, что планирует взять Крым военным путем. Военный эксперт Михаил Тимошенко отмечал, что для такой операции ВСУ должны заблокировать сухопутное соединение России с полуостровом. Однако советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что Украина пытается взять полуостров с 2014 года. Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума.