Странам Запада следует разобраться с Россией в ближайшее десятилетие, сместив высшее руководство страны. Об этом заявил бывший президент Польши Лех Валенса.
«У нас больше не будет такого шанса, чтобы весь мир увидел недопустимое поведение России, чтобы этот мир хотел перемен в России. Будущие поколения не простят нас, если мы не воспользуемся этой ошибкой президента РФ Владимира Путина», — заявил Валенса. Его слова приводит польское издание Fakt.
Россия начала специальную военную операцию на украине 24 февраля по указу Путина. В феврале лидер России отмечал, что целями СВО являются: защита мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей, а также денацификация и демилитаризация Украины. Спустя 11 месяцев Путин добавил, что важной целью спецоперации является защита исторических территорий и граждан России.
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Странам Запада следует разобраться с Россией в ближайшее десятилетие, сместив высшее руководство страны. Об этом заявил бывший президент Польши Лех Валенса. «У нас больше не будет такого шанса, чтобы весь мир увидел недопустимое поведение России, чтобы этот мир хотел перемен в России. Будущие поколения не простят нас, если мы не воспользуемся этой ошибкой президента РФ Владимира Путина», — заявил Валенса. Его слова приводит польское издание Fakt. Россия начала специальную военную операцию на украине 24 февраля по указу Путина. В феврале лидер России отмечал, что целями СВО являются: защита мирного населения Донбасса от геноцида киевских властей, а также денацификация и демилитаризация Украины. Спустя 11 месяцев Путин добавил, что важной целью спецоперации является защита исторических территорий и граждан России.