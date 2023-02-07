Гурулев призвал готовиться к провокациям ВСУ и Запада на фронте

Генерал Гурулев назвал «операцией прикрытия» заявления о поставках западных танков Украине

07 февраля 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

Если все орут что на Украине все плохо — значит, что-то не так, считает Андрей Гурулев Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада готовят операцию прикрытия, маскируясь под тезисы о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают российской армии. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. «Если все орут что там [на Украине] все плохо — значит, что-то не то. Скрывается подготовка к чему, что надо четко просчитать. <…> Резервы у них 100% готовятся. <…> Несмотря на поставки Leopard и Abrams — это операция прикрытия, я сразу обратил внимание», — сказал Андрей Гурулев в эфире Первого канала. Он подчеркивает, что США не зря начали поставлять на Украине высокоточное оружие, такое как Excalibur. Кроме того, Гурулев отметил, что переговоры с участием России могут проходить только в одном случае, когда войска РФ завершат все поставленные цели в ходе специальной военной операции. Кроме того, генерал-лейтенант в запасе заявляет, что нужно акцентировать внимание не только на армии США или Украины, но также и на группировках из других стран. «Группировки в сопредельных странах — в Румынии, в Словакии на границе, а также в Венгрии. Ведь нет гарантии, что американцы не сместят премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с его поста», — уточнил Гурулев. Все это, уточняет он, надо обязательно учитывать и прогнозировать. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Ранее Гурулев заявлял, что Россия не будет бояться жестко ответить на появление танков Leopard на своей территории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны Запада готовят операцию прикрытия, маскируясь под тезисы о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают российской армии. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. «Если все орут что там [на Украине] все плохо — значит, что-то не то. Скрывается подготовка к чему, что надо четко просчитать. <…> Резервы у них 100% готовятся. <…> Несмотря на поставки Leopard и Abrams — это операция прикрытия, я сразу обратил внимание», — сказал Андрей Гурулев в эфире Первого канала. Он подчеркивает, что США не зря начали поставлять на Украине высокоточное оружие, такое как Excalibur. Кроме того, Гурулев отметил, что переговоры с участием России могут проходить только в одном случае, когда войска РФ завершат все поставленные цели в ходе специальной военной операции. Кроме того, генерал-лейтенант в запасе заявляет, что нужно акцентировать внимание не только на армии США или Украины, но также и на группировках из других стран. «Группировки в сопредельных странах — в Румынии, в Словакии на границе, а также в Венгрии. Ведь нет гарантии, что американцы не сместят премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с его поста», — уточнил Гурулев. Все это, уточняет он, надо обязательно учитывать и прогнозировать. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Ранее Гурулев заявлял, что Россия не будет бояться жестко ответить на появление танков Leopard на своей территории.