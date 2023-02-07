Гурулев призвал готовиться к провокациям ВСУ и Запада на фронте

Страны Запада готовят операцию прикрытия, маскируясь под тезисы о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают российской армии. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев.
«Если все орут что там [на Украине] все плохо — значит, что-то не то. Скрывается подготовка к чему, что надо четко просчитать. <…> Резервы у них 100% готовятся. <…> Несмотря на поставки Leopard и Abrams — это операция прикрытия, я сразу обратил внимание», — сказал Андрей Гурулев в эфире Первого канала. Он подчеркивает, что США не зря начали поставлять на Украине высокоточное оружие, такое как Excalibur.
Кроме того, Гурулев отметил, что переговоры с участием России могут проходить только в одном случае, когда войска РФ завершат все поставленные цели в ходе специальной военной операции. Кроме того, генерал-лейтенант в запасе заявляет, что нужно акцентировать внимание не только на армии США или Украины, но также и на группировках из других стран. «Группировки в сопредельных странах — в Румынии, в Словакии на границе, а также в Венгрии. Ведь нет гарантии, что американцы не сместят премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с его поста», — уточнил Гурулев. Все это, уточняет он, надо обязательно учитывать и прогнозировать.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Ранее Гурулев заявлял, что Россия не будет бояться жестко ответить на появление танков Leopard на своей территории.
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Страны Запада готовят операцию прикрытия, маскируясь под тезисы о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают российской армии. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. «Если все орут что там [на Украине] все плохо — значит, что-то не то. Скрывается подготовка к чему, что надо четко просчитать. <…> Резервы у них 100% готовятся. <…> Несмотря на поставки Leopard и Abrams — это операция прикрытия, я сразу обратил внимание», — сказал Андрей Гурулев в эфире Первого канала. Он подчеркивает, что США не зря начали поставлять на Украине высокоточное оружие, такое как Excalibur. Кроме того, Гурулев отметил, что переговоры с участием России могут проходить только в одном случае, когда войска РФ завершат все поставленные цели в ходе специальной военной операции. Кроме того, генерал-лейтенант в запасе заявляет, что нужно акцентировать внимание не только на армии США или Украины, но также и на группировках из других стран. «Группировки в сопредельных странах — в Румынии, в Словакии на границе, а также в Венгрии. Ведь нет гарантии, что американцы не сместят премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с его поста», — уточнил Гурулев. Все это, уточняет он, надо обязательно учитывать и прогнозировать. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву в виде финансов и вооружения. Ранее Гурулев заявлял, что Россия не будет бояться жестко ответить на появление танков Leopard на своей территории.