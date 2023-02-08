Ученые собрались и выявили главные ценности россиян

Созидание, служение, солидарность и суверенитет стали основными ценностями народа России. К такому выводу пришли ученые, проведя исследование в рамках проекта «ДНК России».
«Участники „ДНК России“ выявили такие ориентиры, как созидание, служение, солидарность, стабильность, суверенитет», — передает деловое издание «Взгляд». Целью проекта было формирование единого образа мировоззрения россиян. Отмечается, что исследование дало понять, какие значения актуальны среди россиян. А именно это любовь, созидание, порядок и миссия.
«Не только история, но и ценностно-культурный портрет России за последние 30 лет усилиями „диванных профессоров“ и „альтернативных специалистов“ приобрел странный, порой совершенно ненаучный характер», — пишет автор материала, отмечая, что «ДНК России» нацелен на преодоление этой проблемы. К примеру, в Сочи была проведена научно-просветительская конференция, в ходе которой собралось более двухсот участников из 86 российских вузов. В рамках проекта десятками научных команд были запущены грантовые исследования.
При этом, одним из первых решений проекта стало определение понятия мировоззрения. В результате проделанной работы под наблюдением ученых были выделены пять основных позиций для осознания российской идентичности. Среди них «единица активного участия, первичная единица общественной вовлеченности, позиция культурно-обусловленного социального горизонта, пространство самореализации, а также пространство правоопределения».
«Взгляд» уточняет, что проект продолжает активно развиваться. Сейчас в его рамках находится в разработке курс «Основ российской государственности». Помимо этого, готовится внедрение этого предмета в программы высшего образования, а также осуществляется подготовка преподавателей по этой дисциплине.
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Созидание, служение, солидарность и суверенитет стали основными ценностями народа России. К такому выводу пришли ученые, проведя исследование в рамках проекта «ДНК России». «Участники „ДНК России“ выявили такие ориентиры, как созидание, служение, солидарность, стабильность, суверенитет», — передает деловое издание «Взгляд». Целью проекта было формирование единого образа мировоззрения россиян. Отмечается, что исследование дало понять, какие значения актуальны среди россиян. А именно это любовь, созидание, порядок и миссия. «Не только история, но и ценностно-культурный портрет России за последние 30 лет усилиями „диванных профессоров“ и „альтернативных специалистов“ приобрел странный, порой совершенно ненаучный характер», — пишет автор материала, отмечая, что «ДНК России» нацелен на преодоление этой проблемы. К примеру, в Сочи была проведена научно-просветительская конференция, в ходе которой собралось более двухсот участников из 86 российских вузов. В рамках проекта десятками научных команд были запущены грантовые исследования. При этом, одним из первых решений проекта стало определение понятия мировоззрения. В результате проделанной работы под наблюдением ученых были выделены пять основных позиций для осознания российской идентичности. Среди них «единица активного участия, первичная единица общественной вовлеченности, позиция культурно-обусловленного социального горизонта, пространство самореализации, а также пространство правоопределения». «Взгляд» уточняет, что проект продолжает активно развиваться. Сейчас в его рамках находится в разработке курс «Основ российской государственности». Помимо этого, готовится внедрение этого предмета в программы высшего образования, а также осуществляется подготовка преподавателей по этой дисциплине.