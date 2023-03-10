ВСУ применили «умную бомбу» в Бахмуте: главное к вечеру 10 марта

Украинская армия применила «умную бомбу» в Бахмуте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия впервые применила «умную бомбу» JDAM в зоне СВО. ЧВК «Вагнер» не допустит украинского контрнаступления в Бахмуте. URA.RU приводит главные новости к вечеру 10 марта.
- ВСУ впервые применили «умную бомбу» JDAM в Бахмуте (Артемовске). Видео с запуском бомбы опубликовали в украинских СМИ.
- Франция и Великобритания заявили о готовности помочь Украине при контрнаступлении на Россию. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон.
- ВСУ наращивают группировку войск под Бахмутом. Это может свидетельствовать как об усилении обороны, так и о подготовке наступления. Об украинских планах осведомлены в ЧВК «Вагнер», основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что делает все возможное, чтобы предотвратить контрнаступление ВСУ.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к теракту на «Северных потоках». Он отметил, что дезинформация может быть кому-то выгодна.
- Биолаборатории США продолжают работу на Украине. Информация об их деактивации была ложной, рассказали в Минобороны России.
- Солдаты ВСУ приносят себя в жертву интересам НАТО. Это признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
- Российская армия сбила украинский военный самолет Су-27 над ДНР. Об этом сообщает Пятый канал.
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