Марочко: ВСУ наращивают группировку под Бахмутом

10 марта 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

ВСУ могут стягивать силы как для обороны, так и для нападения, уточнил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина продолжает наращивать группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северо-западе и юго-западе от Бахмута (Артемовска). Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На северо-западе и юго-западе от населенного пункта Бахмут отмечается увеличение группировки противника», — рассказал Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости. Марочко подчеркивает, что судя по количеству единиц противника, украинские солдаты могут готовиться как к обороне, так и наступлению. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. В настоящий момент проходят активные бои за Бахмут. Сообщалось, что ВСУ стягивают свои силы на запорожском направлении. Марочко также уточнял, что ВС РФ занимают лесополосы и продвигаются в районе Макеевки в Луганской народной республике, пишет RT.

Украина продолжает наращивать группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северо-западе и юго-западе от Бахмута (Артемовска). Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На северо-западе и юго-западе от населенного пункта Бахмут отмечается увеличение группировки противника», — рассказал Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости. Марочко подчеркивает, что судя по количеству единиц противника, украинские солдаты могут готовиться как к обороне, так и наступлению. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. В настоящий момент проходят активные бои за Бахмут. Сообщалось, что ВСУ стягивают свои силы на запорожском направлении. Марочко также уточнял, что ВС РФ занимают лесополосы и продвигаются в районе Макеевки в Луганской народной республике, пишет RT.