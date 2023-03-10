Марочко: ВСУ наращивают группировку под Бахмутом

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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, украинские военные, stock
ВСУ могут стягивать силы как для обороны, так и для нападения, уточнил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина продолжает наращивать группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северо-западе и юго-западе от Бахмута (Артемовска). Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На северо-западе и юго-западе от населенного пункта Бахмут отмечается увеличение группировки противника», — рассказал Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости. Марочко подчеркивает, что судя по количеству единиц противника, украинские солдаты могут готовиться как к обороне, так и наступлению.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. В настоящий момент проходят активные бои за Бахмут. Сообщалось, что ВСУ стягивают свои силы на запорожском направлении. Марочко также уточнял, что ВС РФ занимают лесополосы и продвигаются в районе Макеевки в Луганской народной республике, пишет RT.

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Украина продолжает наращивать группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северо-западе и юго-западе от Бахмута (Артемовска). Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На северо-западе и юго-западе от населенного пункта Бахмут отмечается увеличение группировки противника», — рассказал Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости. Марочко подчеркивает, что судя по количеству единиц противника, украинские солдаты могут готовиться как к обороне, так и наступлению. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. В настоящий момент проходят активные бои за Бахмут. Сообщалось, что ВСУ стягивают свои силы на запорожском направлении. Марочко также уточнял, что ВС РФ занимают лесополосы и продвигаются в районе Макеевки в Луганской народной республике, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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