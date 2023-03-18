Режиссера конкурса «Мисс Россия» нашли мертвым в Москве

18 марта 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Полиция нашла тело Затылкина спустя двое суток поиска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный режиссер-постановщик конкурса «Мисс Россия» Николай Затылкин был найден мертвым на северо-западе Москвы. Он также занимался организацией российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. «Дверь в квартиру на улице Соколово-Мещерская вскрыли, при осмотре в одной из комнат нашли тело 48-летнего мужчины [Николая Затылкина]. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — предает агентство Regnum. Двумя днями ранее, 16 марта, жена Затылкина обратилась в полицию. Она рассказала, что ее муж исчез и два дня не отвечает на звонки. После этого по адресу предположительного местонахождения Затылкина выехала полиция. Об обнаружении тела мужчины сообщили спустя двое суток поисков. Николай Затылкин является основателем и руководителем Zatylkin Fashion Team. Компания занималась организацией крупных показов мод. Затылкин, в частности, сотрудничал с Nike, Escada, Mango.

Главный режиссер-постановщик конкурса «Мисс Россия» Николай Затылкин был найден мертвым на северо-западе Москвы. Он также занимался организацией российской недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. «Дверь в квартиру на улице Соколово-Мещерская вскрыли, при осмотре в одной из комнат нашли тело 48-летнего мужчины [Николая Затылкина]. Предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — предает агентство Regnum. Двумя днями ранее, 16 марта, жена Затылкина обратилась в полицию. Она рассказала, что ее муж исчез и два дня не отвечает на звонки. После этого по адресу предположительного местонахождения Затылкина выехала полиция. Об обнаружении тела мужчины сообщили спустя двое суток поисков. Николай Затылкин является основателем и руководителем Zatylkin Fashion Team. Компания занималась организацией крупных показов мод. Затылкин, в частности, сотрудничал с Nike, Escada, Mango.