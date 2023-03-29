Хуснуллин заявил, что у Путина «железные нервы». Видео

29 марта 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин во время визита в Мариуполь сам был за рулем автомобиля Фото: Владимир Андреев © URA.RU У президента РФ Владимира Путина «железные нервы», так как его визит в Мариуполь не был спланированным и стал неожиданностью для всех. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «(Президент) вышел из машины в жилом микрорайоне…. Народ начал собираться… Действительно, для всех это было неожиданностью… Вообще, маршрут был спонтанным… И я хочу сказать, что у него железные нервы», — рассказал Хуснуллин в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. По его словам, жители сначала не поверили в приезд президента. Путин был сам за рулем, когда осматривал объекты, сказал Хуснуллин. Глава РФ отметил, что хотел на примере Мариуполя посмотреть, как идет восстановление города. Он сообщил, что было важно пообщаться с людьми. «Это был неожиданный контакт. Я думал, что там стоят рабочие, а оказалось, что это жители», — сказал президент. Путин посетил Мариуполь 19 марта. В ходе поездки он пообщался с жителями и оценил строительство новых дорог и зданий. Он поручил разобраться с жалобами мариупольцев после своего визита.

У президента РФ Владимира Путина «железные нервы», так как его визит в Мариуполь не был спланированным и стал неожиданностью для всех. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «(Президент) вышел из машины в жилом микрорайоне…. Народ начал собираться… Действительно, для всех это было неожиданностью… Вообще, маршрут был спонтанным… И я хочу сказать, что у него железные нервы», — рассказал Хуснуллин в интервью Павлу Зарубину. Видео опубликовано в telegram-канале журналиста. По его словам, жители сначала не поверили в приезд президента. Путин был сам за рулем, когда осматривал объекты, сказал Хуснуллин. Глава РФ отметил, что хотел на примере Мариуполя посмотреть, как идет восстановление города. Он сообщил, что было важно пообщаться с людьми. «Это был неожиданный контакт. Я думал, что там стоят рабочие, а оказалось, что это жители», — сказал президент. Путин посетил Мариуполь 19 марта. В ходе поездки он пообщался с жителями и оценил строительство новых дорог и зданий. Он поручил разобраться с жалобами мариупольцев после своего визита.