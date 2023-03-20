Политолог: визит Путина в Мариуполь показал его преданность России

20 марта 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин ставит интересы народа выше своих, заявил Николай Межевич Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь указывает на то, что российский лидер ставит интересы страны выше своих. Такое заявление сделал главный научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Николай Межевич. «Если речь идет о решении государственных задач, связанных с рисками, то тогда вы едете в прифронтовую полосу. Для Владимира Путина соображения личной безопасности важны, но они уступают соображениям государственной безопасности. Это мы с вами и увидели! Это и есть главное в визите. Важно то, что у нас президент страны ставит интересы страны выше, чем свои», — сказал Николай Межевич в интервью argumenti.ru. Политолог также заявил, что если бы он был вице-президентом, то постарался бы не давать главе государства посещать столь рискованные зоны. Ранее стало известно о внеплановом визите российского лидера в Мариуполь. В ходе рабочей встречи Путин успел пообщаться с местными жителями, а также зайти в гости к одному из горожан. Кроме того, в тот же день глава государства провел совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону.

Поездка президента России Владимира Путина в Мариуполь указывает на то, что российский лидер ставит интересы страны выше своих. Такое заявление сделал главный научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Николай Межевич. «Если речь идет о решении государственных задач, связанных с рисками, то тогда вы едете в прифронтовую полосу. Для Владимира Путина соображения личной безопасности важны, но они уступают соображениям государственной безопасности. Это мы с вами и увидели! Это и есть главное в визите. Важно то, что у нас президент страны ставит интересы страны выше, чем свои», — сказал Николай Межевич в интервью argumenti.ru. Политолог также заявил, что если бы он был вице-президентом, то постарался бы не давать главе государства посещать столь рискованные зоны. Ранее стало известно о внеплановом визите российского лидера в Мариуполь. В ходе рабочей встречи Путин успел пообщаться с местными жителями, а также зайти в гости к одному из горожан. Кроме того, в тот же день глава государства провел совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону.