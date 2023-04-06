Corriere della Sera: у Берлускони выявили рак крови

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию (рак крови — прим. URA.RU). Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
«Именно это заболевание стало причиной его предыдущей госпитализации: таким образом это было не только плановое обследование, но и необходимое лечение. <…> Сильвио Берлускони страдает от серьезного заболевания крови: лейкемии», — говорится в
Уточняется, что это не первое серьезное заболевание политика. В 2016 году он перенес операцию на открытом сердце из-за аортальной недостаточности, а позже заразился коронавирусом с двусторонней пневмонией.
Сильвио Берлускон — итальянский политик и крупный предприниматель. Занимал пост премьер-министра Италии в 1994, 2001—2006 и 2008—2011 годах. Он был дважды госпитализирован за неделю, передает
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!