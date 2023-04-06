Corriere della Sera: у Берлускони выявили рак крови

06 апреля 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Сильвио Берлускони заболел раком крови, сообщают СМИ Фото: пресс-служба президента РФ У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию (рак крови — прим. URA.RU). Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera. «Именно это заболевание стало причиной его предыдущей госпитализации: таким образом это было не только плановое обследование, но и необходимое лечение. <…> Сильвио Берлускони страдает от серьезного заболевания крови: лейкемии», — говорится в материале издания. Уточняется, что это не первое серьезное заболевание политика. В 2016 году он перенес операцию на открытом сердце из-за аортальной недостаточности, а позже заразился коронавирусом с двусторонней пневмонией. Сильвио Берлускон — итальянский политик и крупный предприниматель. Занимал пост премьер-министра Италии в 1994, 2001—2006 и 2008—2011 годах. Он был дважды госпитализирован за неделю, передает MK . Уточняется, что Берлускони положили в палату интенсивной терапии из-за проблем с легкими.

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию (рак крови — прим. URA.RU). Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera. «Именно это заболевание стало причиной его предыдущей госпитализации: таким образом это было не только плановое обследование, но и необходимое лечение. <…> Сильвио Берлускони страдает от серьезного заболевания крови: лейкемии», — говорится в материале издания. Уточняется, что это не первое серьезное заболевание политика. В 2016 году он перенес операцию на открытом сердце из-за аортальной недостаточности, а позже заразился коронавирусом с двусторонней пневмонией. Сильвио Берлускон — итальянский политик и крупный предприниматель. Занимал пост премьер-министра Италии в 1994, 2001—2006 и 2008—2011 годах. Он был дважды госпитализирован за неделю, передает MK. Уточняется, что Берлускони положили в палату интенсивной терапии из-за проблем с легкими.