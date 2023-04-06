Corriere della Sera: у Берлускони выявили рак крови

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Сильвио Берлускони заболел раком крови, сообщают СМИ Фото:

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию (рак крови — прим. URA.RU). Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

«Именно это заболевание стало причиной его предыдущей госпитализации: таким образом это было не только плановое обследование, но и необходимое лечение. <…> Сильвио Берлускони страдает от серьезного заболевания крови: лейкемии», — говорится в материале издания.

Уточняется, что это не первое серьезное заболевание политика. В 2016 году он перенес операцию на открытом сердце из-за аортальной недостаточности, а позже заразился коронавирусом с двусторонней пневмонией.

Сильвио Берлускон — итальянский политик и крупный предприниматель. Занимал пост премьер-министра Италии в 1994, 2001—2006 и 2008—2011 годах. Он был дважды госпитализирован за неделю, передает MK. Уточняется, что Берлускони положили в палату интенсивной терапии из-за проблем с легкими.

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У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию (рак крови — прим. URA.RU). Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera. «Именно это заболевание стало причиной его предыдущей госпитализации: таким образом это было не только плановое обследование, но и необходимое лечение. <…> Сильвио Берлускони страдает от серьезного заболевания крови: лейкемии», — говорится в материале издания. Уточняется, что это не первое серьезное заболевание политика. В 2016 году он перенес операцию на открытом сердце из-за аортальной недостаточности, а позже заразился коронавирусом с двусторонней пневмонией. Сильвио Берлускон — итальянский политик и крупный предприниматель. Занимал пост премьер-министра Италии в 1994, 2001—2006 и 2008—2011 годах. Он был дважды госпитализирован за неделю, передает MK. Уточняется, что Берлускони положили в палату интенсивной терапии из-за проблем с легкими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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