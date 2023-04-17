Гидрометцентр РФ: майская погода вернется в среднюю полосу, а зима в Сибирь

18 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

В средней полосе России в конце недели ожидается до +18 градусов, отметила Людмила Паршина Фото: Александр Мамаев © URA.RU Майская погода с температурой воздуха до +18 м/с на этой неделе возвращается в среднюю полосу России (Москва, Московская область, Ленинградская, Нижегородская, Белгородская, Самарская), а зима на юг западной и восточной Сибири, в Забайкалье и Бурятию. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. «В средней полосе России на неделе ждем очередное повышение температуры до +13, +18 градусов. То есть опять вернется майская погода. Но пока в ближайшие две-три ночи до 20 апреля на юге европейской части страны прогнозируются заморозки до -1, -4 градусов: в Луганской, Донецкой народных республиках, в Краснодарском, Ставропольском крае, в Северной Осетии, а также в Калмыкии. Это может приостановить развитие сельскохозяйственных культур и в частных хозяйствах придется укрывать теплолюбивые растения. Замедлится цветение. 18 апреля возврат зимы ожидается на юге западной и восточной Сибири. 19 апреля этот снежный фронт дойдет до Забайкалья и Бурятии. Ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и снега, ветер 16-21 м/с», — объяснила Людмила Паршина. Завлабораторией Гидрометцентра РФ добавила, что снег с дождями в ближайшие дни ждет и Дальний Восток. «На Дальнем Востоке свои циклоны, один из них вышел на Камчатку и грозит несколькими днями, до 20 апреля, ненастной погоды на полуострове. Будет сильный снег, на юге мокрый с дождем, метель, ветер 15, 20 м/с. Этот циклон повлияет и на погоду Чукотки. Там тоже ожидается мокрый снег, ветер штормовой до 20 м/с, 19 и 20 апреля даже может быть ураганный до 32м/с», — предупредила Паршина. При этом, по словам собеседницы агентства, в четверг 20 апреля сильные дожди с грозами пройдут в Краснодарском крае. «На юг европейской части России придет циклон со Средиземного моря. Сейчас он у берегов Италии. Поэтому 20 апреля в Краснодарском крае опять сильный дождь, гроза, ветер 15, 20 м/с, сильный дождь в Луганской, Донецкой народной республике, в Ростовской области, Кабардино-Балкарии», — подчеркнула она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Майская погода с температурой воздуха до +18 м/с на этой неделе возвращается в среднюю полосу России (Москва, Московская область, Ленинградская, Нижегородская, Белгородская, Самарская), а зима на юг западной и восточной Сибири, в Забайкалье и Бурятию. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. «В средней полосе России на неделе ждем очередное повышение температуры до +13, +18 градусов. То есть опять вернется майская погода. Но пока в ближайшие две-три ночи до 20 апреля на юге европейской части страны прогнозируются заморозки до -1, -4 градусов: в Луганской, Донецкой народных республиках, в Краснодарском, Ставропольском крае, в Северной Осетии, а также в Калмыкии. Это может приостановить развитие сельскохозяйственных культур и в частных хозяйствах придется укрывать теплолюбивые растения. Замедлится цветение. 18 апреля возврат зимы ожидается на юге западной и восточной Сибири. 19 апреля этот снежный фронт дойдет до Забайкалья и Бурятии. Ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и снега, ветер 16-21 м/с», — объяснила Людмила Паршина. Завлабораторией Гидрометцентра РФ добавила, что снег с дождями в ближайшие дни ждет и Дальний Восток. «На Дальнем Востоке свои циклоны, один из них вышел на Камчатку и грозит несколькими днями, до 20 апреля, ненастной погоды на полуострове. Будет сильный снег, на юге мокрый с дождем, метель, ветер 15, 20 м/с. Этот циклон повлияет и на погоду Чукотки. Там тоже ожидается мокрый снег, ветер штормовой до 20 м/с, 19 и 20 апреля даже может быть ураганный до 32м/с», — предупредила Паршина. При этом, по словам собеседницы агентства, в четверг 20 апреля сильные дожди с грозами пройдут в Краснодарском крае. «На юг европейской части России придет циклон со Средиземного моря. Сейчас он у берегов Италии. Поэтому 20 апреля в Краснодарском крае опять сильный дождь, гроза, ветер 15, 20 м/с, сильный дождь в Луганской, Донецкой народной республике, в Ростовской области, Кабардино-Балкарии», — подчеркнула она.