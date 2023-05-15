Кремль оценил сообщения о плохом самочувствии Лукашенко

По теме плохого самочувствия Александра Лукашенко необходимо ориентироваться на официальные сообщения, заявил Дмитрий Песков
Кремль советует ориентироваться исключительно на официальные сообщения о плохом самочувствии президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких сообщений насчет состояния здоровья со стороны Минска не было. Важно ориентироваться на официальную информацию», — заявил Песков.
Ранее стало известно, что Лукашенко отсутствовал на завтраке лидеров стран СНГ после Парада Победы. Все остальные лидеры участвовали в мероприятии.
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