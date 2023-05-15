Кремль оценил сообщения о плохом самочувствии Лукашенко

Песков: для оценки самочувствия Лукашенко необходимо ориентироваться на официальные сообщения
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© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
По теме плохого самочувствия Александра Лукашенко необходимо ориентироваться на официальные сообщения, заявил Дмитрий Песков Фото:

Кремль советует ориентироваться исключительно на официальные сообщения о плохом самочувствии президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких сообщений насчет состояния здоровья со стороны Минска не было. Важно ориентироваться на официальную информацию», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что Лукашенко отсутствовал на завтраке лидеров стран СНГ после Парада Победы. Все остальные лидеры участвовали в мероприятии.

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Кремль советует ориентироваться исключительно на официальные сообщения о плохом самочувствии президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких сообщений насчет состояния здоровья со стороны Минска не было. Важно ориентироваться на официальную информацию», — заявил Песков. Ранее стало известно, что Лукашенко отсутствовал на завтраке лидеров стран СНГ после Парада Победы. Все остальные лидеры участвовали в мероприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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