15 мая 2023

Украинский беспилотник атаковал экскаватор в Курской области

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Последствия аварии на русле реки Калья. Североуральск, экскаватор, земляные работы, строительная площадка, труба
Беспилотник сбросил взрывное устройство на экскаватор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Недалеко от села Плехово Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на экскаватор. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня в Суджанском районе недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что пострадавший был оперативно в больницу.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник был сбит над деревней Толмачево российской системой ПВО. Также СМИ писали об атаке ВСУ с помощью самодельного дрона из мебельной фурнитуры и водопроводной трубы.

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Недалеко от села Плехово Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на экскаватор. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Сегодня в Суджанском районе недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что пострадавший был оперативно в больницу. Ранее сообщалось, что украинский беспилотник был сбит над деревней Толмачево российской системой ПВО. Также СМИ писали об атаке ВСУ с помощью самодельного дрона из мебельной фурнитуры и водопроводной трубы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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