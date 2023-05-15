Украинский беспилотник атаковал экскаватор в Курской области 15 мая 2023 в 22:59 Размер текста - 17 + Беспилотник сбросил взрывное устройство на экскаватор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Недалеко от села Плехово Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на экскаватор. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Сегодня в Суджанском районе недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале . Губернатор подчеркнул, что пострадавший был оперативно в больницу. Ранее сообщалось, что украинский беспилотник был сбит над деревней Толмачево российской системой ПВО. Также СМИ писали об атаке ВСУ с помощью самодельного дрона из мебельной фурнитуры и водопроводной трубы. Недалеко от села Плехово Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на экскаватор. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. «Сегодня в Суджанском районе недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что пострадавший был оперативно в больницу. Ранее сообщалось, что украинский беспилотник был сбит над деревней Толмачево российской системой ПВО. Также СМИ писали об атаке ВСУ с помощью самодельного дрона из мебельной фурнитуры и водопроводной трубы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям