Украинский беспилотник атаковал экскаватор в Курской области

Недалеко от села Плехово Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на экскаватор. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Сегодня в Суджанском районе недалеко от села Плехово украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на работающий экскаватор. В результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники», — написал Роман Старовойт в своем
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник был сбит над деревней Толмачево российской системой ПВО. Также СМИ писали об атаке ВСУ с помощью самодельного дрона из мебельной фурнитуры и водопроводной трубы.
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