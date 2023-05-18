На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии

Борису Гребенщикову грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ
На российского музыканта Бориса Гребенщикова составили административный протокол по факту дискредитации армии РФ. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда, ссылаясь на постановление.
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