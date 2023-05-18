На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию армии

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Концерт БГ (Бориса Гребенщикова) в ДК Железнодорожников. Екатеринбург, гребенщиков борис
Борису Гребенщикову грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ Фото:

На российского музыканта Бориса Гребенщикова составили административный протокол по факту дискредитации армии РФ. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда, ссылаясь на постановление.

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На российского музыканта Бориса Гребенщикова составили административный протокол по факту дискредитации армии РФ. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда, ссылаясь на постановление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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