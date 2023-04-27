«Известия» выяснили планы властей по реформе пенсионных накоплений

В России не будут проводить пенсионную реформу накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). Об этом рассказали источники, близкие к финблоку, отметив, что частично проблему можно решить за счет новой программы долгосрочных сбережений (ПДС).
«Власти решили не проводить пенсионную реформу накоплений в рамках ОПС. Финвласти надеются, что частично проблему можно решить за счет новой программы долгосрочных сбережений», — передают слова источника «Известия». Газета сообщает, что законопроект о ПДС уже направлен в кабмин и на данный момент Минфин и Центробанк ждут одобрения.
Уточняется, что эта программа поможет создать дополнительные возможности долгосрочных сбережений. Источниками станут добровольные взносы граждан и работодателей, а также накопления в рамках ОПС, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что, а России изменят правила получения пенсионных накоплений. Таким образом, для получения налогового вычета со стороны государства гражданам нужно будет вложить средства в НАПФ на 10 лет. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в планах Минфина внести на рассмотрение кабмина доработанный проект о добровольных накопительных пенсиях.
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