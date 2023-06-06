Володин заявил о провале контрнаступления ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
У Украины в ходе контнаступления большие потери Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У украинских военных нет успехов в контрнаступлении. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Российские силы уничтожили около 2000 украинских боевиков

«Успехов нет. Цели и задачи не достигаются, потери огромные», — заявил он в своем telegram-канале. Володин отметил, что российские силы поразили 2000 украинских бойцов и иностранных наемников, уничтожили 32 танка, из которых были восемь немецких Leopard и три французских AMX-10, 109 БМП. Он подчеркнул, что НАТО воюет с Россией, а украинские бойцы являются «расходным материалом».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У украинских военных нет успехов в контрнаступлении. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Российские силы уничтожили около 2000 украинских боевиков «Успехов нет. Цели и задачи не достигаются, потери огромные», — заявил он в своем telegram-канале. Володин отметил, что российские силы поразили 2000 украинских бойцов и иностранных наемников, уничтожили 32 танка, из которых были восемь немецких Leopard и три французских AMX-10, 109 БМП. Он подчеркнул, что НАТО воюет с Россией, а украинские бойцы являются «расходным материалом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...