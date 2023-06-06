Володин заявил о провале контрнаступления ВСУ

У Украины в ходе контнаступления большие потери
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
У украинских военных нет успехов в контрнаступлении. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Российские силы уничтожили около 2000 украинских боевиков
«Успехов нет. Цели и задачи не достигаются, потери огромные», — заявил он в своем
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