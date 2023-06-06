Премьер Украины заявил об угрозе затопления 80 населенных пунктов

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Денис Шмыгаль, stock
Под угрозой затопления находятся 80 населенных пунктов Херсонской области, заявил Денис Шмыгаль Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В результате повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) есть опасность затопления 80 населенных пунктов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Есть угроза затопления 80 населенных пунктов», — написал Денис Шмыгаль в своем telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время проводятся эвакуационные мероприятия в Херсоне и Николаеве.

Каховская ГЭС была повреждена 6 июня. Как рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, к этому привели артиллерийские удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по станции. В свою очередь Киев обвинил в повреждении ГЭС Россию. Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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В результате повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) есть опасность затопления 80 населенных пунктов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Есть угроза затопления 80 населенных пунктов», — написал Денис Шмыгаль в своем telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время проводятся эвакуационные мероприятия в Херсоне и Николаеве. Каховская ГЭС была повреждена 6 июня. Как рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, к этому привели артиллерийские удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по станции. В свою очередь Киев обвинил в повреждении ГЭС Россию. Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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