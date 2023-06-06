Премьер Украины заявил об угрозе затопления 80 населенных пунктов

06 июня 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Под угрозой затопления находятся 80 населенных пунктов Херсонской области, заявил Денис Шмыгаль Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС В результате повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) есть опасность затопления 80 населенных пунктов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Есть угроза затопления 80 населенных пунктов», — написал Денис Шмыгаль в своем telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время проводятся эвакуационные мероприятия в Херсоне и Николаеве. Каховская ГЭС была повреждена 6 июня. Как рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, к этому привели артиллерийские удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по станции. В свою очередь Киев обвинил в повреждении ГЭС Россию. Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В результате повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) есть опасность затопления 80 населенных пунктов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Есть угроза затопления 80 населенных пунктов», — написал Денис Шмыгаль в своем telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время проводятся эвакуационные мероприятия в Херсоне и Николаеве. Каховская ГЭС была повреждена 6 июня. Как рассказал глава Новой Каховки Владимир Леонтьев, к этому привели артиллерийские удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по станции. В свою очередь Киев обвинил в повреждении ГЭС Россию. Президент Украины Владимир Зеленский собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).