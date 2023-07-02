Медведев разоблачил манеру поведения нового поколения политиков на Западе

03 июля 2023 в 01:11 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев напомнил об ответных действиях РФ за провокации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что западные политики не отдают себе отчет в том, что они делают. Об этом он написал в своей статье «Эпоха противостояния». «Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том, что они творят и к чему призывают. И, похоже, забыли, какими будут ответные действия с нашей стороны, если провокации зайдут слишком далеко», — написал Медведев в своей статье для «Российской газеты». При этом он отметил, что не все западные политики потеряли здравый смысл. Однако он предупредил, что ответ на провокации, которые зайдут слишком далеко, будет жестким и окончательным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с самого начала СВО предупреждала о подготовке Западом провокаций по ситуации на Украине, напоминает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский готовит провокацию на Запорожской АЭС к саммиту НАТО, сообщает «Царьград». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что западные политики не отдают себе отчет в том, что они делают. Об этом он написал в своей статье «Эпоха противостояния». «Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том, что они творят и к чему призывают. И, похоже, забыли, какими будут ответные действия с нашей стороны, если провокации зайдут слишком далеко», — написал Медведев в своей статье для «Российской газеты». При этом он отметил, что не все западные политики потеряли здравый смысл. Однако он предупредил, что ответ на провокации, которые зайдут слишком далеко, будет жестким и окончательным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с самого начала СВО предупреждала о подготовке Западом провокаций по ситуации на Украине, напоминает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский готовит провокацию на Запорожской АЭС к саммиту НАТО, сообщает «Царьград». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство.