02 июля 2023

Медведев разоблачил манеру поведения нового поколения политиков на Западе

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев напомнил об ответных действиях РФ за провокации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что западные политики не отдают себе отчет в том, что они делают. Об этом он написал в своей статье «Эпоха противостояния».

«Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том, что они творят и к чему призывают. И, похоже, забыли, какими будут ответные действия с нашей стороны, если провокации зайдут слишком далеко», — написал Медведев в своей статье для «Российской газеты».

При этом он отметил, что не все западные политики потеряли здравый смысл. Однако он предупредил, что ответ на провокации, которые зайдут слишком далеко, будет жестким и окончательным.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с самого начала СВО предупреждала о подготовке Западом провокаций по ситуации на Украине, напоминает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский готовит провокацию на Запорожской АЭС к саммиту НАТО, сообщает «Царьград». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство.

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что западные политики не отдают себе отчет в том, что они делают. Об этом он написал в своей статье «Эпоха противостояния». «Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том, что они творят и к чему призывают. И, похоже, забыли, какими будут ответные действия с нашей стороны, если провокации зайдут слишком далеко», — написал Медведев в своей статье для «Российской газеты». При этом он отметил, что не все западные политики потеряли здравый смысл. Однако он предупредил, что ответ на провокации, которые зайдут слишком далеко, будет жестким и окончательным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с самого начала СВО предупреждала о подготовке Западом провокаций по ситуации на Украине, напоминает телеканал 360. Президент Украины Владимир Зеленский готовит провокацию на Запорожской АЭС к саммиту НАТО, сообщает «Царьград». По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Запад готовится к новому раунду войны за мировое господство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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