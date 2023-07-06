Лукашенко назвал Россию будущим планеты

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Россия может консолидировать постсоветское пространство, считает Александр Лукашенко Фото:

Россия — будущее планеты, так как в стране находятся все ресурсы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Россия — это будущее планеты. Все ресурсы здесь», — отметил Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает корреспондент БЕЛТА. Президент также добавил, что России следует активнее демонстрировать себя и консолидировать постсоветское пространство, о чем он говорил еще на конференции в Москве. По словам Лукашенко, в РФ есть много прорывных технологий в разных сферах.

Раннее президент Белоруссии Александр Лукашенко признал зависимость от президента РФ Владимира Путина. По его словам, Белоруссия сможет защитить свой суверенитет только с помощью России и ее президента Владимира Путина.

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Россия — будущее планеты, так как в стране находятся все ресурсы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Россия — это будущее планеты. Все ресурсы здесь», — отметил Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает корреспондент БЕЛТА. Президент также добавил, что России следует активнее демонстрировать себя и консолидировать постсоветское пространство, о чем он говорил еще на конференции в Москве. По словам Лукашенко, в РФ есть много прорывных технологий в разных сферах. Раннее президент Белоруссии Александр Лукашенко признал зависимость от президента РФ Владимира Путина. По его словам, Белоруссия сможет защитить свой суверенитет только с помощью России и ее президента Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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