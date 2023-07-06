Лукашенко назвал Россию будущим планеты

Россия — будущее планеты, так как в стране находятся все ресурсы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Россия — это будущее планеты. Все ресурсы здесь», — отметил Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает корреспондент БЕЛТА. Президент также добавил, что России следует активнее демонстрировать себя и консолидировать постсоветское пространство, о чем он говорил еще на конференции в Москве. По словам Лукашенко, в РФ есть много прорывных технологий в разных сферах.
Раннее президент Белоруссии Александр Лукашенко признал зависимость от президента РФ Владимира Путина. По его словам, Белоруссия сможет защитить свой суверенитет только с помощью России и ее президента Владимира Путина.
Россия — будущее планеты, так как в стране находятся все ресурсы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Россия — это будущее планеты. Все ресурсы здесь», — отметил Лукашенко на встрече с журналистами зарубежных и белорусских СМИ, сообщает корреспондент БЕЛТА. Президент также добавил, что России следует активнее демонстрировать себя и консолидировать постсоветское пространство, о чем он говорил еще на конференции в Москве. По словам Лукашенко, в РФ есть много прорывных технологий в разных сферах. Раннее президент Белоруссии Александр Лукашенко признал зависимость от президента РФ Владимира Путина. По его словам, Белоруссия сможет защитить свой суверенитет только с помощью России и ее президента Владимира Путина.