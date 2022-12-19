Лукашенко признал зависимость Белоруссии от Путина

Лукашенко назвал Путина родным для Белоруссии человекомФото: Официальное интернет-представительство Президента России
Белоруссия сможет защитить свой суверенитет только с помощью России и ее президента Владимира Путина. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Давайте откровенно, мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии. И в трудную минуту он не отказал. Сегодня взвоют: „Путин приехал, тут кого-то пугает“. А пошел же навстречу, как родной, как близкий Белоруссии человек», — сказал Лукашенко журналистам. Трансляция пресс-конференции велась в эфире телеканала «Россия-24».
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Белоруссия сможет защитить свой суверенитет только с помощью России и ее президента Владимира Путина. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. «Давайте откровенно, мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии. И в трудную минуту он не отказал. Сегодня взвоют: „Путин приехал, тут кого-то пугает“. А пошел же навстречу, как родной, как близкий Белоруссии человек», — сказал Лукашенко журналистам. Трансляция пресс-конференции велась в эфире телеканала «Россия-24». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Белоруссия — это союзник номер один для Москвы. Путин отмечал, что Россия не заинтересована в поглощении Белоруссии. В октябре главы государств договорились развернуть совместную региональную группировку войск.