Лукашенко признал зависимость Белоруссии от Путина

Лукашенко: Белоруссия в одиночку без России и Путина защитить свой суверенитет не в состоянии

19 декабря 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Лукашенко назвал Путина родным для Белоруссии человеком Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Белоруссия сможет защитить свой суверенитет только с помощью России и ее президента Владимира Путина. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. «Давайте откровенно, мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии. И в трудную минуту он не отказал. Сегодня взвоют: „Путин приехал, тут кого-то пугает“. А пошел же навстречу, как родной, как близкий Белоруссии человек», — сказал Лукашенко журналистам. Трансляция пресс-конференции велась в эфире телеканала «Россия-24». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Белоруссия — это союзник номер один для Москвы. Путин отмечал, что Россия не заинтересована в поглощении Белоруссии. В октябре главы государств договорились развернуть совместную региональную группировку войск.

Белоруссия сможет защитить свой суверенитет только с помощью России и ее президента Владимира Путина. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. «Давайте откровенно, мы в состоянии в одиночку без России защитить свою независимость и суверенитет? Не в состоянии. И в трудную минуту он не отказал. Сегодня взвоют: „Путин приехал, тут кого-то пугает“. А пошел же навстречу, как родной, как близкий Белоруссии человек», — сказал Лукашенко журналистам. Трансляция пресс-конференции велась в эфире телеканала «Россия-24». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Белоруссия — это союзник номер один для Москвы. Путин отмечал, что Россия не заинтересована в поглощении Белоруссии. В октябре главы государств договорились развернуть совместную региональную группировку войск.