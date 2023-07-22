WP: Украине понадобятся столетия для разминирования всей территории страны

WP: разминирование украинской территории займет 757 лет
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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, военные, мариуполь, сапер, разминирование, сво
Около 30% территории Украины заминировано Фото:

Разминирование украинской территории после окончания конфликта займет 757 лет. Об этом написали в The Washington Post со ссылкой на прогнозы экспертов.

«Территория Украины настолько велика, что, по оценкам некоторых экспертов, разминирование, осуществляемое примерно 500 командами, займет 757 лет», — говорится в материале статьи. Директор программ Mines Advisory Group Грег Кроутер назвал «беспрецедентным» количество боеприпасов на украинской земле за последние 30 лет.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что заминированной оказалась 250 тысяч квадратных километров территории страны, что равно 40% от всей площади государства. По его словам, из-за этого возникают проблемы в сельском хозяйстве на Украине.

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Разминирование украинской территории после окончания конфликта займет 757 лет. Об этом написали в The Washington Post со ссылкой на прогнозы экспертов. «Территория Украины настолько велика, что, по оценкам некоторых экспертов, разминирование, осуществляемое примерно 500 командами, займет 757 лет», — говорится в материале статьи. Директор программ Mines Advisory Group Грег Кроутер назвал «беспрецедентным» количество боеприпасов на украинской земле за последние 30 лет. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что заминированной оказалась 250 тысяч квадратных километров территории страны, что равно 40% от всей площади государства. По его словам, из-за этого возникают проблемы в сельском хозяйстве на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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