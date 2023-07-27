Умер российский сенатор

В возрасте 60 лет умер сенатор Игорь Панченко
Скончался сенатор Совфеда от Тульской области Игорь Панченко. Ему было 60 лет.
«Игорь Владимирович был человеком с большой буквы, талантливым руководителем, истинным патриотом своей родины. Важным этапом в его биографии стала деятельность в Совете Федерации», — сообщается на сайте администрации Тульской области.
Панченко родился в 1963 году, окончил Тульский Государственный Университет, по специальности инженер-механик. был председателем Тульской областной думы пятого созыва. С 2019 года — член Совета Федерации по экономической политике.
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