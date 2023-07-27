Умер российский сенатор

Умер сенатор от Тульской области Панченко
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В возрасте 60 лет умер сенатор Игорь Панченко Фото:

Скончался сенатор Совфеда от Тульской области Игорь Панченко. Ему было 60 лет.

«Игорь Владимирович был человеком с большой буквы, талантливым руководителем, истинным патриотом своей родины. Важным этапом в его биографии стала деятельность в Совете Федерации», — сообщается на сайте администрации Тульской области.

Панченко родился в 1963 году, окончил Тульский Государственный Университет, по специальности инженер-механик. был председателем Тульской областной думы пятого созыва. С 2019 года — член Совета Федерации по экономической политике.

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Скончался сенатор Совфеда от Тульской области Игорь Панченко. Ему было 60 лет. «Игорь Владимирович был человеком с большой буквы, талантливым руководителем, истинным патриотом своей родины. Важным этапом в его биографии стала деятельность в Совете Федерации», — сообщается на сайте администрации Тульской области. Панченко родился в 1963 году, окончил Тульский Государственный Университет, по специальности инженер-механик. был председателем Тульской областной думы пятого созыва. С 2019 года — член Совета Федерации по экономической политике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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