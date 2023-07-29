В Китае призвали Вашингтон объясниться из-за атак на Крымский мост

China Daily: США должны объясниться за атаку ВСУ на Крымский мост
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, танкер, башир сафароглу, проект rst22, армада лидер
США должны предоставить разъяснения касательно теракта на Крымском мосту, написали в China Daily Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

США должны объясниться за атаку ВСУ на Крымский мост, произошедшую 17 июля. С таким призывом выступили в китайском издании China Daily. Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Штаты причастны к атакам на мост полуострова.

«Если отчет о расследовании Херша окажется верным, необходимо, чтобы администрация [президента США Джо] Байдена понесла ответственность за свои действия. Соединенные Штаты должны взять на себя ответственность и предоставить международному сообществу подробные и прозрачные разъяснения», — написали в материале издания.

Ранее Херш заявил, что Украина использовала американские технологии при атаке на Крымский мост. Сам теракт произошел 17 июля. Украинские военные ведомства назвали атаку «спецоперацией СБУ». В результате теракта погибла семья из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь выжила, но была госпитализирована. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что США координировали действия ВСУ во время теракта.

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США должны объясниться за атаку ВСУ на Крымский мост, произошедшую 17 июля. С таким призывом выступили в китайском издании China Daily. Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Штаты причастны к атакам на мост полуострова. «Если отчет о расследовании Херша окажется верным, необходимо, чтобы администрация [президента США Джо] Байдена понесла ответственность за свои действия. Соединенные Штаты должны взять на себя ответственность и предоставить международному сообществу подробные и прозрачные разъяснения», — написали в материале издания. Ранее Херш заявил, что Украина использовала американские технологии при атаке на Крымский мост. Сам теракт произошел 17 июля. Украинские военные ведомства назвали атаку «спецоперацией СБУ». В результате теракта погибла семья из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь выжила, но была госпитализирована. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что США координировали действия ВСУ во время теракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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