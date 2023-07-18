Депутат Госдумы озвучил роль США в теракте на Крымском мосту

Депутат ГД Ивлев: США координировали действия ВСУ во время теракта на Крымском мосту

18 июля 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Леонид Ивлев возложил ответственность за теракт ВСУ полностью на США Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту В ходе организации теракта на Крымском мосту 17 июля, США выступали в качестве навигационной поддержки. С таким мнением выступил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. «Мы прекрасно понимаем, что без навигационной поддержки спутников США ни один украинский дрон не дошел бы до [Крымского] моста», — подчеркнул Леонид Ивлев в разговоре с РИА Новости. Далее он подытожил, что ответственность за террористический акт полностью ложится на Вашингтон. Кроме того, в США осознавали, что на мосту находились только гражданские, добавил депутат. Украина устроила теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля. В ходе него погибли двое гражданских. Их 14-летняя дочь Ангелина смогла выжить, но осталась сиротой. Глава крымского парламента Владимир Константинов в ответ на теракт предложил ударить по мосту через Днепр. В США не видят серьезных последствий, влияющих на ход СВО после теракта, передает «Национальная служба новостей». Вашингтон обвинял в причастности и посол России в США Анатолий Антонов, сообщает телеканал 360.

В ходе организации теракта на Крымском мосту 17 июля, США выступали в качестве навигационной поддержки. С таким мнением выступил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. «Мы прекрасно понимаем, что без навигационной поддержки спутников США ни один украинский дрон не дошел бы до [Крымского] моста», — подчеркнул Леонид Ивлев в разговоре с РИА Новости. Далее он подытожил, что ответственность за террористический акт полностью ложится на Вашингтон. Кроме того, в США осознавали, что на мосту находились только гражданские, добавил депутат. Украина устроила теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля. В ходе него погибли двое гражданских. Их 14-летняя дочь Ангелина смогла выжить, но осталась сиротой. Глава крымского парламента Владимир Константинов в ответ на теракт предложил ударить по мосту через Днепр. В США не видят серьезных последствий, влияющих на ход СВО после теракта, передает «Национальная служба новостей». Вашингтон обвинял в причастности и посол России в США Анатолий Антонов, сообщает телеканал 360.