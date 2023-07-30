Путин приехал на парад ВМФ
Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов доложил президенту России о готовности к параду. Главный военно-морской парад официально начался. Катер с президентом, министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом военно-морским флотом начал движение к строю кораблей.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.