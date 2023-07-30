Путин прибыл на парад ВМФ России. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир
Путин приехал на парад ВМФ Фото:

Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов доложил президенту России о готовности к параду. Главный военно-морской парад официально начался. Катер с президентом, министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом военно-морским флотом начал движение к строю кораблей.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Главком ВМФ адмирал Николай Евменов доложил президенту России о готовности к параду. Главный военно-морской парад официально начался. Катер с президентом, министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом военно-морским флотом начал движение к строю кораблей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...