Решение Путина поможет гражданам накопить сбережения

С 1 января 2024 года заработает программа сбережений граждан, заявил Владимир Путин
Президент России Владимир Путин объявил о введении с 1 января 2024 года программы добровольных сбережений для граждан. Он отметил, что такое решение поможет людям создать подушку безопасности.
«Программа добровольных сбережений граждан позволит людям создать подушку безопасности», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что запуск программы запланирован на 1 января 2024 года.
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