Решение Путина поможет гражданам накопить сбережения

Путин: программа сбережений поможет гражданам скопить подушку безопасности
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С 1 января 2024 года заработает программа сбережений граждан, заявил Владимир Путин Фото:

Президент России Владимир Путин объявил о введении с 1 января 2024 года программы добровольных сбережений для граждан. Он отметил, что такое решение поможет людям создать подушку безопасности.

«Программа добровольных сбережений граждан позволит людям создать подушку безопасности», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что запуск программы запланирован на 1 января 2024 года.

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Президент России Владимир Путин объявил о введении с 1 января 2024 года программы добровольных сбережений для граждан. Он отметил, что такое решение поможет людям создать подушку безопасности. «Программа добровольных сбережений граждан позволит людям создать подушку безопасности», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что запуск программы запланирован на 1 января 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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