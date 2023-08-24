Россиян предложили страховать от врачебных ошибок

25 августа 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

Страховые взносы за медиков будет платить государство Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутаты Госдумы РФ разработали законопроект, который вводит обязанное страхование профессиональной ответственности медицинских работников. Это позволит пациентам, пострадавших от врачебных ошибок, получить компенсацию, говорится в документе. «В случае с частными клиниками страховые взносы должны будут оплачивать сами лечебные учреждения, а за персонал государственных больниц предлагается заплатить федеральному бюджету. Введение подобной системы страхования позволит упростить выплату компенсации пациентам, пострадавшим в результате неправильных действий врачей, а также их родственникам», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект. Ожидается, что нововведение снизит количество врачебных ошибок, допущенных из-за халатности или низкой квалификации медиков. Действующая практика предполагает, что компенсацию пострадавшему пациенту по решению суда выплачивает врач. В 2018 году сестры Светлана и Ульяна Шиловы потребовали с больницы в Перми 55 миллионов рублей за то, что их разлучили в детстве. Медики перепутали детей, из-за чего одна из сестер попала в неблагополучную семью, а потом в детский дом. В 2017 году на Сахалине женщине удалось отсудить у врачей 1,3 млн рублей в качестве компенсации за то, что ей удалили здоровую почку.

Депутаты Госдумы РФ разработали законопроект, который вводит обязанное страхование профессиональной ответственности медицинских работников. Это позволит пациентам, пострадавших от врачебных ошибок, получить компенсацию, говорится в документе. «В случае с частными клиниками страховые взносы должны будут оплачивать сами лечебные учреждения, а за персонал государственных больниц предлагается заплатить федеральному бюджету. Введение подобной системы страхования позволит упростить выплату компенсации пациентам, пострадавшим в результате неправильных действий врачей, а также их родственникам», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект. Ожидается, что нововведение снизит количество врачебных ошибок, допущенных из-за халатности или низкой квалификации медиков. Действующая практика предполагает, что компенсацию пострадавшему пациенту по решению суда выплачивает врач. В 2018 году сестры Светлана и Ульяна Шиловы потребовали с больницы в Перми 55 миллионов рублей за то, что их разлучили в детстве. Медики перепутали детей, из-за чего одна из сестер попала в неблагополучную семью, а потом в детский дом. В 2017 году на Сахалине женщине удалось отсудить у врачей 1,3 млн рублей в качестве компенсации за то, что ей удалили здоровую почку.