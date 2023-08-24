Россиян предложили страховать от врачебных ошибок

Депутаты Госдумы РФ разработали законопроект, который вводит обязанное страхование профессиональной ответственности медицинских работников. Это позволит пациентам, пострадавших от врачебных ошибок, получить компенсацию, говорится в документе.
«В случае с частными клиниками страховые взносы должны будут оплачивать сами лечебные учреждения, а за персонал государственных больниц предлагается заплатить федеральному бюджету. Введение подобной системы страхования позволит упростить выплату компенсации пациентам, пострадавшим в результате неправильных действий врачей, а также их родственникам», — пишут «Известия» со ссылкой на законопроект.
Ожидается, что нововведение снизит количество врачебных ошибок, допущенных из-за халатности или низкой квалификации медиков. Действующая практика предполагает, что компенсацию пострадавшему пациенту по решению суда выплачивает врач.
В 2018 году сестры Светлана и Ульяна Шиловы потребовали с больницы в Перми 55 миллионов рублей за то, что их разлучили в детстве. Медики перепутали детей, из-за чего одна из сестер попала в неблагополучную семью, а потом в детский дом. В 2017 году на Сахалине женщине удалось отсудить у врачей 1,3 млн рублей в качестве компенсации за то, что ей удалили здоровую почку.
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