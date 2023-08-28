Shot: задержан напавший на журналистку Al Jazeera Arabic в Петербурге

28 августа 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

По данным telegram-канала Shot, завели уголовное дел по статье «Побои» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Напавшего в Санкт-Петербурге на журналистку Al Jazeera Arabic Ранию Дриди задержали. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Им оказался 36-летний руководитель отдела продаж ООО «Центр продовольственных поставок» Игорь Бердов. «По нашей информации, нападавшим оказался житель Петрозаводска, руководитель отдела продаж ООО „Центр продовольственных поставок“ 36-летний Игорь Бердов. В Питере он останавливался на Пулковском шоссе», — говорится в сообщении. Отмечается, что виновника задержали в Карелии, заведено уголовное дело по статье «Побои». По данным канала, в момент, когда журналиста начала прямой эфир около «Вагнер центра» для арабской версии канала, Бердов ворвался в кадр и приказал, чтобы Рания начала говорить по-русски. Мужчина ударил по голове и скрылся с места происшествия. Ранее сообщалось, что 25 августа неизвестный ударил палестинскую журналистку Ранию Дриди около «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Сотрудница прессы после нападения была доставлена в больницу, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму. Обновлено в 11:55 МВД России подтвердило факт задержания подозреваемого в нападении на журналистку. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, злоумышленник задержан в Петрозаводске.

Напавшего в Санкт-Петербурге на журналистку Al Jazeera Arabic Ранию Дриди задержали. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Им оказался 36-летний руководитель отдела продаж ООО «Центр продовольственных поставок» Игорь Бердов. «По нашей информации, нападавшим оказался житель Петрозаводска, руководитель отдела продаж ООО „Центр продовольственных поставок“ 36-летний Игорь Бердов. В Питере он останавливался на Пулковском шоссе», — говорится в сообщении. Отмечается, что виновника задержали в Карелии, заведено уголовное дело по статье «Побои». По данным канала, в момент, когда журналиста начала прямой эфир около «Вагнер центра» для арабской версии канала, Бердов ворвался в кадр и приказал, чтобы Рания начала говорить по-русски. Мужчина ударил по голове и скрылся с места происшествия. Ранее сообщалось, что 25 августа неизвестный ударил палестинскую журналистку Ранию Дриди около «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Сотрудница прессы после нападения была доставлена в больницу, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму. Обновлено в 11:55 МВД России подтвердило факт задержания подозреваемого в нападении на журналистку. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, злоумышленник задержан в Петрозаводске.