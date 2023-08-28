Shot: задержан напавший на журналистку Al Jazeera Arabic в Петербурге

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По данным telegram-канала Shot, завели уголовное дел по статье «Побои» Фото:

Напавшего в Санкт-Петербурге на журналистку Al Jazeera Arabic Ранию Дриди задержали. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Им оказался 36-летний руководитель отдела продаж ООО «Центр продовольственных поставок» Игорь Бердов.

«По нашей информации, нападавшим оказался житель Петрозаводска, руководитель отдела продаж ООО „Центр продовольственных поставок“ 36-летний Игорь Бердов. В Питере он останавливался на Пулковском шоссе», — говорится в сообщении. Отмечается, что виновника задержали в Карелии, заведено уголовное дело по статье «Побои».

По данным канала, в момент, когда журналиста начала прямой эфир около «Вагнер центра» для арабской версии канала, Бердов ворвался в кадр и приказал, чтобы Рания начала говорить по-русски. Мужчина ударил по голове и скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что 25 августа неизвестный ударил палестинскую журналистку Ранию Дриди около «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Сотрудница прессы после нападения была доставлена в больницу, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму.

Обновлено в 11:55

МВД России подтвердило факт задержания подозреваемого в нападении на журналистку. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, злоумышленник задержан в Петрозаводске.

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Напавшего в Санкт-Петербурге на журналистку Al Jazeera Arabic Ранию Дриди задержали. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Им оказался 36-летний руководитель отдела продаж ООО «Центр продовольственных поставок» Игорь Бердов. «По нашей информации, нападавшим оказался житель Петрозаводска, руководитель отдела продаж ООО „Центр продовольственных поставок“ 36-летний Игорь Бердов. В Питере он останавливался на Пулковском шоссе», — говорится в сообщении. Отмечается, что виновника задержали в Карелии, заведено уголовное дело по статье «Побои». По данным канала, в момент, когда журналиста начала прямой эфир около «Вагнер центра» для арабской версии канала, Бердов ворвался в кадр и приказал, чтобы Рания начала говорить по-русски. Мужчина ударил по голове и скрылся с места происшествия. Ранее сообщалось, что 25 августа неизвестный ударил палестинскую журналистку Ранию Дриди около «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге. Сотрудница прессы после нападения была доставлена в больницу, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму. Обновлено в 11:55 МВД России подтвердило факт задержания подозреваемого в нападении на журналистку. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, злоумышленник задержан в Петрозаводске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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