Shot: неизвестный атаковал пункт отбора контрактников на военную службу в Петербурге 27 августа 2023 в 01:06 Размер текста - 17 + Полиция задержала нападавшего Фото: Владимир Андреев © URA.RU Неизвестный напал на пункт отбора на контрактную службу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Мужчина сначала разбил стекло кирпичом. Затем пытался поджечь здание «коктейлем Молотова», — рассказал Shot. По информации telegram-канала, мужчину удалось скрутить и передать полиции. «Нападавшего задержали и скрутили сами сотрудники пункта, ничего поджечь он в итоге не успел. Мотивы нападения выясняются», — отметили Shot. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил. Обновлено в 01:38 (23:38 по московскому времени): добавлен абзац с запросом в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Неизвестный напал на пункт отбора на контрактную службу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Мужчина сначала разбил стекло кирпичом. Затем пытался поджечь здание «коктейлем Молотова», — рассказал Shot. По информации telegram-канала, мужчину удалось скрутить и передать полиции. «Нападавшего задержали и скрутили сами сотрудники пункта, ничего поджечь он в итоге не успел. Мотивы нападения выясняются», — отметили Shot. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил. Обновлено в 01:38 (23:38 по московскому времени): добавлен абзац с запросом в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям