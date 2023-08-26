26 августа 2023

Shot: неизвестный атаковал пункт отбора контрактников на военную службу в Петербурге

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Атака дронов, ул. Профсоюзная, 98, стр.6. Москва, эвакуация, перекрытие, полиция, оцепление
Полиция задержала нападавшего Фото:

Неизвестный напал на пункт отбора на контрактную службу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Мужчина сначала разбил стекло кирпичом. Затем пытался поджечь здание «коктейлем Молотова», — рассказал Shot.

По информации telegram-канала, мужчину удалось скрутить и передать полиции. «Нападавшего задержали и скрутили сами сотрудники пункта, ничего поджечь он в итоге не успел. Мотивы нападения выясняются», — отметили Shot.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил.

Обновлено в 01:38 (23:38 по московскому времени): добавлен абзац с запросом в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Неизвестный напал на пункт отбора на контрактную службу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Мужчина сначала разбил стекло кирпичом. Затем пытался поджечь здание «коктейлем Молотова», — рассказал Shot. По информации telegram-канала, мужчину удалось скрутить и передать полиции. «Нападавшего задержали и скрутили сами сотрудники пункта, ничего поджечь он в итоге не успел. Мотивы нападения выясняются», — отметили Shot. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил. Обновлено в 01:38 (23:38 по московскому времени): добавлен абзац с запросом в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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