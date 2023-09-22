Mash: бразильскому футболисту грозит 7 лет тюрьмы за незаконно привезенное колье

Футболист бразильского клуба «Интернасьонал» Кастильо Валенсия Эдьер Альфредо был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга за попытку провезти в Россию золотое колье с бриллиантом, стоимостью более чем 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Mash. Теперь футболисту грозит до семи лет колонии.
«Футболист бразильского клуба „Интернасьонал“ попытался провезти в Россию золотое колье с бриллиантами стоимостью более 2,5 млн рублей», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что футболист был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга. Экспертиза показала, что украшение было сделано из материалов, которые запрещено провозить в Россию.
Сам спортсмен заявил, что колье предназначалось его другу. Альфредо прибыл в Россию на просмотр в один из футбольных клубов. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
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