Mash: бразильскому футболисту грозит 7 лет тюрьмы за незаконно привезенное колье

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Изумрудная комната в резиденции губернатора. Екатеринбург, драгоценные камни, колье, украшение
Стоимость колье, которое пытался провезти футболист, составляет свыше 2,5 миллиона рублей Фото:

Футболист бразильского клуба «Интернасьонал» Кастильо Валенсия Эдьер Альфредо был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга за попытку провезти в Россию золотое колье с бриллиантом, стоимостью более чем 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Mash. Теперь футболисту грозит до семи лет колонии.

«Футболист бразильского клуба „Интернасьонал“ попытался провезти в Россию золотое колье с бриллиантами стоимостью более 2,5 млн рублей», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что футболист был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга. Экспертиза показала, что украшение было сделано из материалов, которые запрещено провозить в Россию.

Сам спортсмен заявил, что колье предназначалось его другу. Альфредо прибыл в Россию на просмотр в один из футбольных клубов. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Футболист бразильского клуба «Интернасьонал» Кастильо Валенсия Эдьер Альфредо был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга за попытку провезти в Россию золотое колье с бриллиантом, стоимостью более чем 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Mash. Теперь футболисту грозит до семи лет колонии. «Футболист бразильского клуба „Интернасьонал“ попытался провезти в Россию золотое колье с бриллиантами стоимостью более 2,5 млн рублей», — передает telegram-канал Mash. Отмечается, что футболист был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга. Экспертиза показала, что украшение было сделано из материалов, которые запрещено провозить в Россию. Сам спортсмен заявил, что колье предназначалось его другу. Альфредо прибыл в Россию на просмотр в один из футбольных клубов. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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