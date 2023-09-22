Мишустин анонсировал проект бюджета в социальной сфере

22 сентября 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

В социальной сфере заложено 4,4 триллиона рублей на единые пособия семьям с детьми, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительством РФ представлен проект бюджета, призванный улучшить состояние социальной сферы в России в период с 2024 по 2026 годы. В соответствии с этим проектом, запланировано выделение 4,4 триллионов рублей на единые пособия для семей с детьми. Об этом рассказал глава правительства Михаил Мишустин. «В социальной сфере в проект федерального бюджета России на 2024—2026 годы в том числе заложено 4,4 триллиона рублей на единые пособия семьям с детьми, более 482 миллиардов на улучшение их жилищного обеспечения», — заявил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что также более 482 миллиардов рублей будет направлено на улучшение их жилищных условий. Около 1,6 триллионов рублей планируется выделить на выплату материнского капитала. Глава правительства отметил, что в сфере здравоохранения предусмотрено более одного триллиона рублей на лекарственное обеспечение, более 200 миллиардов на развитие первичной медицинской помощи, а также 430 миллиардов на оказание медицинской помощи онкологическим пациентам и 27 миллиардов больным сахарным диабетом. В образовательной сфере планируется выделение 111 миллиардов на создание новых школьных мест. Также более 60 миллиардов рублей ежегодно будет направляться на капремонт школ, свыше 72 миллиардов на предоставление горячего питания для школьников, а также почти 90 миллиардов на выплаты учителям по классному руководству. В рамках поддержки экономики и промышленности планируется выделение более 947 миллиардов рублей на поддержку гражданской промышленности и более 67 миллиардов на поддержку малого и среднего бизнеса, заключил Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительством РФ представлен проект бюджета, призванный улучшить состояние социальной сферы в России в период с 2024 по 2026 годы. В соответствии с этим проектом, запланировано выделение 4,4 триллионов рублей на единые пособия для семей с детьми. Об этом рассказал глава правительства Михаил Мишустин. «В социальной сфере в проект федерального бюджета России на 2024—2026 годы в том числе заложено 4,4 триллиона рублей на единые пособия семьям с детьми, более 482 миллиардов на улучшение их жилищного обеспечения», — заявил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что также более 482 миллиардов рублей будет направлено на улучшение их жилищных условий. Около 1,6 триллионов рублей планируется выделить на выплату материнского капитала. Глава правительства отметил, что в сфере здравоохранения предусмотрено более одного триллиона рублей на лекарственное обеспечение, более 200 миллиардов на развитие первичной медицинской помощи, а также 430 миллиардов на оказание медицинской помощи онкологическим пациентам и 27 миллиардов больным сахарным диабетом. В образовательной сфере планируется выделение 111 миллиардов на создание новых школьных мест. Также более 60 миллиардов рублей ежегодно будет направляться на капремонт школ, свыше 72 миллиардов на предоставление горячего питания для школьников, а также почти 90 миллиардов на выплаты учителям по классному руководству. В рамках поддержки экономики и промышленности планируется выделение более 947 миллиардов рублей на поддержку гражданской промышленности и более 67 миллиардов на поддержку малого и среднего бизнеса, заключил Мишустин.