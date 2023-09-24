24 сентября 2023

Американские военные останутся в Армении охранять Пашиняна

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Еревана. Армения, Ереван, армения, ереван
Часть военных из США останутся в Армении Фото:

Американские военные полностью не покинули Армению после окончания армяно-американских учений, а остались для силовой поддержки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщил телеведущий, востоковед Абраам Гаспарян.

«Американские военные полностью не покинули Армению после окончания армяно-американских учений. Часть из них осталась в Армении для силовой поддержки Никола Пашиняна», — заявил Гаспарян. Его цитирует telegram-канал «Армянская вендетта».

Ранее в Армении с 11 по 20 сентября прошли совместные армяно-американские военные учения. Уточняется, что мероприятия направлены на стабилизацию отношений между сторонами, которые участвуют в различных миротворческих задачах. При этом в Ереване прошли митинги на фоне событий в Нагорном Карабахе. Днем в четверг, 21 сентября, протестующие вновь стали подтягиваться к центру столицы Армении, требуя отставки Никола Пашиняна, пишет MK.RU.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американские военные полностью не покинули Армению после окончания армяно-американских учений, а остались для силовой поддержки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщил телеведущий, востоковед Абраам Гаспарян. «Американские военные полностью не покинули Армению после окончания армяно-американских учений. Часть из них осталась в Армении для силовой поддержки Никола Пашиняна», — заявил Гаспарян. Его цитирует telegram-канал «Армянская вендетта». Ранее в Армении с 11 по 20 сентября прошли совместные армяно-американские военные учения. Уточняется, что мероприятия направлены на стабилизацию отношений между сторонами, которые участвуют в различных миротворческих задачах. При этом в Ереване прошли митинги на фоне событий в Нагорном Карабахе. Днем в четверг, 21 сентября, протестующие вновь стали подтягиваться к центру столицы Армении, требуя отставки Никола Пашиняна, пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...