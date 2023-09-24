Американские военные останутся в Армении охранять Пашиняна

Американские военные полностью не покинули Армению после окончания армяно-американских учений, а остались для силовой поддержки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщил телеведущий, востоковед Абраам Гаспарян.
«Американские военные полностью не покинули Армению после окончания армяно-американских учений. Часть из них осталась в Армении для силовой поддержки Никола Пашиняна», — заявил Гаспарян. Его цитирует telegram-канал «Армянская вендетта».
Ранее в Армении с 11 по 20 сентября прошли совместные армяно-американские военные учения. Уточняется, что мероприятия направлены на стабилизацию отношений между сторонами, которые участвуют в различных миротворческих задачах. При этом в Ереване прошли митинги на фоне событий в Нагорном Карабахе. Днем в четверг, 21 сентября, протестующие вновь стали подтягиваться к центру столицы Армении, требуя отставки Никола Пашиняна, пишет
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