Shot: бывший совладелец «Лукойла» Федун распродает имущество в Москве 28 сентября 2023 в 18:46 Размер текста - 17 + Леонид Федун выставил на торги квартиру в Москве Фото: Стрингер / АГН Москва Бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун выставил на торги свою квартиру в центре Москвы. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Федун распродает имущество в России. <…> Хоромы в переулках Арбата в историческом доходном доме И.С. Баскакова сейчас продаются за 150 млн рублей», — написали в telegram-канале. Уточняется, что экс-вице-президент также продает за 99 миллионов евро яхту Sparta, которую бизнесмену сделали на заказ. Судно достигает в длину 67 метров и оборудовано джакузи, пейзажным бассейном, сауной и гаражом для лимузина. Федун является одним из немногих предпринимателей из РФ, которые не попали под санкции Запада после начала СВО. Также в прессе давно пишут, что он покинул Россию, передает Life . О его местонахождении в данный момент ничего неизвестно. Бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун выставил на торги свою квартиру в центре Москвы. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Федун распродает имущество в России. <…> Хоромы в переулках Арбата в историческом доходном доме И.С. Баскакова сейчас продаются за 150 млн рублей», — написали в telegram-канале. Уточняется, что экс-вице-президент также продает за 99 миллионов евро яхту Sparta, которую бизнесмену сделали на заказ. Судно достигает в длину 67 метров и оборудовано джакузи, пейзажным бассейном, сауной и гаражом для лимузина. Федун является одним из немногих предпринимателей из РФ, которые не попали под санкции Запада после начала СВО. Также в прессе давно пишут, что он покинул Россию, передает Life. О его местонахождении в данный момент ничего неизвестно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям