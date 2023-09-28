Shot: бывший совладелец «Лукойла» Федун распродает имущество в Москве

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Леонид Федун выставил на торги квартиру в Москве Фото:

Бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун выставил на торги свою квартиру в центре Москвы. Об этом написали в telegram-канале Shot.

«Федун распродает имущество в России. <…> Хоромы в переулках Арбата в историческом доходном доме И.С. Баскакова сейчас продаются за 150 млн рублей», — написали в telegram-канале.

Уточняется, что экс-вице-президент также продает за 99 миллионов евро яхту Sparta, которую бизнесмену сделали на заказ. Судно достигает в длину 67 метров и оборудовано джакузи, пейзажным бассейном, сауной и гаражом для лимузина.

Федун является одним из немногих предпринимателей из РФ, которые не попали под санкции Запада после начала СВО. Также в прессе давно пишут, что он покинул Россию, передает Life. О его местонахождении в данный момент ничего неизвестно.

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Бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун выставил на торги свою квартиру в центре Москвы. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Федун распродает имущество в России. <…> Хоромы в переулках Арбата в историческом доходном доме И.С. Баскакова сейчас продаются за 150 млн рублей», — написали в telegram-канале. Уточняется, что экс-вице-президент также продает за 99 миллионов евро яхту Sparta, которую бизнесмену сделали на заказ. Судно достигает в длину 67 метров и оборудовано джакузи, пейзажным бассейном, сауной и гаражом для лимузина. Федун является одним из немногих предпринимателей из РФ, которые не попали под санкции Запада после начала СВО. Также в прессе давно пишут, что он покинул Россию, передает Life. О его местонахождении в данный момент ничего неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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