Пенсионерка в Петербурге пришла на автовокзал с пистолетом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Свердловская область, патроны, пистолет, оружие
Оружие у пенсионерки было обнаружено вместе с семью патронами Фото:

В Санкт-Петербурге пенсионерка пришла на автовокзал с сумкой, в которой находился пистолет «ИЖ-78—8» с семью патронами. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Пожилая жительница Петербурга пришла на автовокзал на Обводном канале с дорожной сумкой. <…> Оружие высветилось при досмотре на интроскопе», — передают авторы газеты. Оружие было марки «ИЖ-78—8», схожий по конструкции с пистолетом Макарова.

Выяснилось, что данное оружие не зарегистрировано на пенсионерку. Ее задержали и доставили в отделение полиции, где составили на нее административное нарушение.

URA.RU подало запрос в УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге пенсионерка пришла на автовокзал с сумкой, в которой находился пистолет «ИЖ-78—8» с семью патронами. Об этом сообщает «Фонтанка». «Пожилая жительница Петербурга пришла на автовокзал на Обводном канале с дорожной сумкой. <…> Оружие высветилось при досмотре на интроскопе», — передают авторы газеты. Оружие было марки «ИЖ-78—8», схожий по конструкции с пистолетом Макарова. Выяснилось, что данное оружие не зарегистрировано на пенсионерку. Ее задержали и доставили в отделение полиции, где составили на нее административное нарушение. URA.RU подало запрос в УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...