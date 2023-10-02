Пенсионерка в Петербурге пришла на автовокзал с пистолетом

В Санкт-Петербурге пенсионерка пришла на автовокзал с сумкой, в которой находился пистолет «ИЖ-78—8» с семью патронами. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Пожилая жительница Петербурга пришла на автовокзал на Обводном канале с дорожной сумкой. <…> Оружие высветилось при досмотре на интроскопе», — передают авторы газеты. Оружие было марки «ИЖ-78—8», схожий по конструкции с пистолетом Макарова.
Выяснилось, что данное оружие не зарегистрировано на пенсионерку. Ее задержали и доставили в отделение полиции, где составили на нее административное нарушение.
URA.RU подало запрос в УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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