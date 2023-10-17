17 октября 2023

МК: российское ПВО заранее готовили к встрече c ракетами ATACMS

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ATACMS. Stock, stock, ATACMS
ПВО Сухопутных войск РФ готов к отражению ракет ATACMS Фото:

ПВО вооруженных сил РФ готово сбивать ракеты ATACMS, для этого есть ряд комплексов в Сухопутных войсках. Об этом заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник в запасе Сергей Хатылев.

«Мы имеем опыт применения и выполнения боевых стрельб по ракетам такого типа. Они не являются для нас неожиданностью», — рассказал Сергей Хатылев в разговоре с MK.RU. Он отметил, что такие комплексы как «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор» и «Панцирь», а также системы большой дальности С-300, С-350В, С-400 в состоянии работать по ракетам ATACMS.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина применила ракеты ATACMS. Сообщалось о первых жертвах среди жителей города Скадовска, связанных с обстрелом ВСУ, предположительно с использованием ракет ATACMS.

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ПВО вооруженных сил РФ готово сбивать ракеты ATACMS, для этого есть ряд комплексов в Сухопутных войсках. Об этом заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник в запасе Сергей Хатылев. «Мы имеем опыт применения и выполнения боевых стрельб по ракетам такого типа. Они не являются для нас неожиданностью», — рассказал Сергей Хатылев в разговоре с MK.RU. Он отметил, что такие комплексы как «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор» и «Панцирь», а также системы большой дальности С-300, С-350В, С-400 в состоянии работать по ракетам ATACMS. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина применила ракеты ATACMS. Сообщалось о первых жертвах среди жителей города Скадовска, связанных с обстрелом ВСУ, предположительно с использованием ракет ATACMS.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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