МК: российское ПВО заранее готовили к встрече c ракетами ATACMS

18 октября 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

ПВО Сухопутных войск РФ готов к отражению ракет ATACMS Фото: U.S. Army ПВО вооруженных сил РФ готово сбивать ракеты ATACMS, для этого есть ряд комплексов в Сухопутных войсках. Об этом заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник в запасе Сергей Хатылев. «Мы имеем опыт применения и выполнения боевых стрельб по ракетам такого типа. Они не являются для нас неожиданностью», — рассказал Сергей Хатылев в разговоре с MK.RU . Он отметил, что такие комплексы как «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор» и «Панцирь», а также системы большой дальности С-300, С-350В, С-400 в состоянии работать по ракетам ATACMS. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина применила ракеты ATACMS. Сообщалось о первых жертвах среди жителей города Скадовска, связанных с обстрелом ВСУ, предположительно с использованием ракет ATACMS.

ПВО вооруженных сил РФ готово сбивать ракеты ATACMS, для этого есть ряд комплексов в Сухопутных войсках. Об этом заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения полковник в запасе Сергей Хатылев. «Мы имеем опыт применения и выполнения боевых стрельб по ракетам такого типа. Они не являются для нас неожиданностью», — рассказал Сергей Хатылев в разговоре с MK.RU. Он отметил, что такие комплексы как «Бук-М2», «Бук-М3», «Тор» и «Панцирь», а также системы большой дальности С-300, С-350В, С-400 в состоянии работать по ракетам ATACMS. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина применила ракеты ATACMS. Сообщалось о первых жертвах среди жителей города Скадовска, связанных с обстрелом ВСУ, предположительно с использованием ракет ATACMS.