01 ноября 2023

США арестовали четырех россиян из-за экспорта товаров для военных целей

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Арестованным вменяют незаконные поставки полупроводников Фото:
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США арестовали четырех россиян. Их обвиняют в незаконном экспорте товаров в Россию для использования в военных целях.

«Четыре россиянина арестованы. Они обвиняются в незаконном экспорте полупроводников и электроники на сумму более 7 миллионов долларов. Эти товары связаны с поставками российским военным», — сообщает американский минюст.

Помощник госсекретаря США по вопросам экспорта Мэтью С. Аксельрод заявил, что власти США продолжат делать все, чтобы пресечь подобные российские схемы военных закупок. Обвинительное заключение и уголовное дело против россиян представлены в Восточном округе Нью-Йорка.

Санкционное давление Запада на Россию будет усиливаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, западные страны, вводя санкции против РФ. «ударили по своей собственной экономике и рабочим местам».

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США арестовали четырех россиян. Их обвиняют в незаконном экспорте товаров в Россию для использования в военных целях. «Четыре россиянина арестованы. Они обвиняются в незаконном экспорте полупроводников и электроники на сумму более 7 миллионов долларов. Эти товары связаны с поставками российским военным», — сообщает американский минюст. Помощник госсекретаря США по вопросам экспорта Мэтью С. Аксельрод заявил, что власти США продолжат делать все, чтобы пресечь подобные российские схемы военных закупок. Обвинительное заключение и уголовное дело против россиян представлены в Восточном округе Нью-Йорка. Санкционное давление Запада на Россию будет усиливаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, западные страны, вводя санкции против РФ. «ударили по своей собственной экономике и рабочим местам».
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