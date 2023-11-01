США арестовали четырех россиян из-за экспорта товаров для военных целей

02 ноября 2023 в 01:38 Размер текста - 17 +

Арестованным вменяют незаконные поставки полупроводников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США арестовали четырех россиян. Их обвиняют в незаконном экспорте товаров в Россию для использования в военных целях. «Четыре россиянина арестованы. Они обвиняются в незаконном экспорте полупроводников и электроники на сумму более 7 миллионов долларов. Эти товары связаны с поставками российским военным», — сообщает американский минюст . Помощник госсекретаря США по вопросам экспорта Мэтью С. Аксельрод заявил, что власти США продолжат делать все, чтобы пресечь подобные российские схемы военных закупок. Обвинительное заключение и уголовное дело против россиян представлены в Восточном округе Нью-Йорка. Санкционное давление Запада на Россию будет усиливаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, западные страны, вводя санкции против РФ. «ударили по своей собственной экономике и рабочим местам».

США арестовали четырех россиян. Их обвиняют в незаконном экспорте товаров в Россию для использования в военных целях. «Четыре россиянина арестованы. Они обвиняются в незаконном экспорте полупроводников и электроники на сумму более 7 миллионов долларов. Эти товары связаны с поставками российским военным», — сообщает американский минюст. Помощник госсекретаря США по вопросам экспорта Мэтью С. Аксельрод заявил, что власти США продолжат делать все, чтобы пресечь подобные российские схемы военных закупок. Обвинительное заключение и уголовное дело против россиян представлены в Восточном округе Нью-Йорка. Санкционное давление Запада на Россию будет усиливаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, западные страны, вводя санкции против РФ. «ударили по своей собственной экономике и рабочим местам».