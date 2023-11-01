США арестовали четырех россиян из-за экспорта товаров для военных целей

США арестовали четырех россиян. Их обвиняют в незаконном экспорте товаров в Россию для использования в военных целях.
«Четыре россиянина арестованы. Они обвиняются в незаконном экспорте полупроводников и электроники на сумму более 7 миллионов долларов. Эти товары связаны с поставками российским военным», — сообщает
Помощник госсекретаря США по вопросам экспорта Мэтью С. Аксельрод заявил, что власти США продолжат делать все, чтобы пресечь подобные российские схемы военных закупок. Обвинительное заключение и уголовное дело против россиян представлены в Восточном округе Нью-Йорка.
Санкционное давление Запада на Россию будет усиливаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, западные страны, вводя санкции против РФ. «ударили по своей собственной экономике и рабочим местам».
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.