Путин: мне и в голову не могла прийти возможность конфликта с Украиной

17 ноября 2023 в 21:19 Размер текста - 17 +

Путин до 2014 года не допускал мысли о конфликте с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин до 2014 года не допускал и мысли о возможности конфликта с Украиной. Такое заявление глава государства сделал на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. «До 2014 года мне, как и многим людям, и в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной. Если бы мне сказали до 2014 года, что такое возможно, я бы сказал: „Вы что, с ума сошли?“», — подчеркнул российский лидер. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Путин также допустил, что люди не следили и не понимали, что происходит вокруг Украины. «Конечно, кроме всего прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения. Но смотреть нужно не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают», — добавил Путин.

Президент России Владимир Путин до 2014 года не допускал и мысли о возможности конфликта с Украиной. Такое заявление глава государства сделал на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. «До 2014 года мне, как и многим людям, и в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной. Если бы мне сказали до 2014 года, что такое возможно, я бы сказал: „Вы что, с ума сошли?“», — подчеркнул российский лидер. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Путин также допустил, что люди не следили и не понимали, что происходит вокруг Украины. «Конечно, кроме всего прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения. Но смотреть нужно не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают», — добавил Путин.