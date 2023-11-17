Путин: мне и в голову не могла прийти возможность конфликта с Украиной

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Форум объединенных культур. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин до 2014 года не допускал мысли о конфликте с Украиной Фото:

Президент России Владимир Путин до 2014 года не допускал и мысли о возможности конфликта с Украиной. Такое заявление глава государства сделал на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

«До 2014 года мне, как и многим людям, и в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной. Если бы мне сказали до 2014 года, что такое возможно, я бы сказал: „Вы что, с ума сошли?“», — подчеркнул российский лидер. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Путин также допустил, что люди не следили и не понимали, что происходит вокруг Украины. «Конечно, кроме всего прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения. Но смотреть нужно не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают», — добавил Путин.

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Президент России Владимир Путин до 2014 года не допускал и мысли о возможности конфликта с Украиной. Такое заявление глава государства сделал на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. «До 2014 года мне, как и многим людям, и в голову не могло прийти, что может быть такой конфликт между Россией и Украиной. Если бы мне сказали до 2014 года, что такое возможно, я бы сказал: „Вы что, с ума сошли?“», — подчеркнул российский лидер. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Путин также допустил, что люди не следили и не понимали, что происходит вокруг Украины. «Конечно, кроме всего прочего, у каждого человека есть право иметь свою позицию, свою точку зрения. Но смотреть нужно не по тому, что они говорят, а по тому, что они делают», — добавил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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