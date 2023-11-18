Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии

Полиция Индии: смерть россиян не носила насильственного характера
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Смерть двоих россиян в Индии не носила насильственного характера. Об этом сообщила местная полиция. Трупы были обнаружены в бассейне с горячими источниками в Тегри.

«По первичным данным, смерть не носила насильственного характера», — сообщила полиция. Заявление передает РИА Новости. Силовики Индии начали следственные мероприятия.

Ранее стало известно, что трупы двоих туристов из России были найдены в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш. В полиции не исключили смерть от передозировки наркотиками.

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Смерть двоих россиян в Индии не носила насильственного характера. Об этом сообщила местная полиция. Трупы были обнаружены в бассейне с горячими источниками в Тегри. «По первичным данным, смерть не носила насильственного характера», — сообщила полиция. Заявление передает РИА Новости. Силовики Индии начали следственные мероприятия. Ранее стало известно, что трупы двоих туристов из России были найдены в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш. В полиции не исключили смерть от передозировки наркотиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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