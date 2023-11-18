Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии

Смерть двоих россиян в Индии не носила насильственного характера. Об этом сообщила местная полиция. Трупы были обнаружены в бассейне с горячими источниками в Тегри.
«По первичным данным, смерть не носила насильственного характера», — сообщила полиция. Заявление передает РИА Новости. Силовики Индии начали следственные мероприятия.
Ранее стало известно, что трупы двоих туристов из России были найдены в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш. В полиции не исключили смерть от передозировки наркотиками.
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