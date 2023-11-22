Pfizer требует с Польши 1,5 млрд долларов за отказ от коронавирусной вакцины

22 ноября 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Польша отказалась покупать у компания Pfizer вакцину от COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Американская фармацевтическая компания Pfizer потребовала от Польши 1,5 млрд долларов из-за отказа страны в оплате коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал Polsat. «Речь идет о 60 миллионах вакцин, которые Минздрав заказал, а затем не собрал и не оплатил, несмотря на то, что был обязан по контракту», — говорится в материале . Известно, что ранее глава Минздрава Польши Адам Недзельский в 2022 году заявил об отказе забирать и оплачивать вакцину от COVID-19. Он объяснил это изменениями в национальном бюджете страны из-за спецоперации на Украине. Также причина была в том, что в Польше упал интерес к вакцинации. Соответственно, такое большое количество вакцины не требуется. Компания Pfizer подала иск к Польше в суд Брюсселя. Это было сделано потому, что договор о покупке вакцины от COVID-19 был подписан от имени Европейской комиссии.

Американская фармацевтическая компания Pfizer потребовала от Польши 1,5 млрд долларов из-за отказа страны в оплате коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал Polsat. «Речь идет о 60 миллионах вакцин, которые Минздрав заказал, а затем не собрал и не оплатил, несмотря на то, что был обязан по контракту», — говорится в материале. Известно, что ранее глава Минздрава Польши Адам Недзельский в 2022 году заявил об отказе забирать и оплачивать вакцину от COVID-19. Он объяснил это изменениями в национальном бюджете страны из-за спецоперации на Украине. Также причина была в том, что в Польше упал интерес к вакцинации. Соответственно, такое большое количество вакцины не требуется. Компания Pfizer подала иск к Польше в суд Брюсселя. Это было сделано потому, что договор о покупке вакцины от COVID-19 был подписан от имени Европейской комиссии.