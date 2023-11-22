Pfizer требует с Польши 1,5 млрд долларов за отказ от коронавирусной вакцины

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Польша отказалась покупать у компания Pfizer вакцину от COVID-19 Фото:

Американская фармацевтическая компания Pfizer потребовала от Польши 1,5 млрд долларов из-за отказа страны в оплате коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал Polsat.

«Речь идет о 60 миллионах вакцин, которые Минздрав заказал, а затем не собрал и не оплатил, несмотря на то, что был обязан по контракту», — говорится в материале. Известно, что ранее глава Минздрава Польши Адам Недзельский в 2022 году заявил об отказе забирать и оплачивать вакцину от COVID-19. Он объяснил это изменениями в национальном бюджете страны из-за спецоперации на Украине. Также причина была в том, что в Польше упал интерес к вакцинации. Соответственно, такое большое количество вакцины не требуется.

Компания Pfizer подала иск к Польше в суд Брюсселя. Это было сделано потому, что договор о покупке вакцины от COVID-19 был подписан от имени Европейской комиссии.

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Американская фармацевтическая компания Pfizer потребовала от Польши 1,5 млрд долларов из-за отказа страны в оплате коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал Polsat. «Речь идет о 60 миллионах вакцин, которые Минздрав заказал, а затем не собрал и не оплатил, несмотря на то, что был обязан по контракту», — говорится в материале. Известно, что ранее глава Минздрава Польши Адам Недзельский в 2022 году заявил об отказе забирать и оплачивать вакцину от COVID-19. Он объяснил это изменениями в национальном бюджете страны из-за спецоперации на Украине. Также причина была в том, что в Польше упал интерес к вакцинации. Соответственно, такое большое количество вакцины не требуется. Компания Pfizer подала иск к Польше в суд Брюсселя. Это было сделано потому, что договор о покупке вакцины от COVID-19 был подписан от имени Европейской комиссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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