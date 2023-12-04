«Коммерсант»: обвиняемым по делу о «надувных танках» запросили по 5,5 лет

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Городские зарисовки. Екатеринбург, уголовное дело, судебное заседание, суд, клетка
Бывших офицеров Минобороны требуют признать виновными в особо крупном мошенничестве Фото:

Прокурор просит признать двух бывших офицеров Министерства обороны РФ Юрия Здравило и Виталия Ликучева виновными в особо крупном мошенничестве и запросил для них по пять с половиной лет лишения свободы. Об этом пишет «Коммерсант».

«Пять с половиной лет лишения свободы каждому запросили <…> представители прокуратуры для двух бывших офицеров Минобороны. <…> Фигуранты требовали за общее покровительство 7,4 млн руб. у руководителя ЗАО „НПП ‚Русбал‘“, изготовляющего маскировочное оборудование, в том числе надувные макеты ракет, танков и другой техники», — пишет издание.

Компания Таланова «Русбал» делала 3D-макеты танков, ракетных комплексов в натуральную величину. С воздуха отличить копии от боевых машин почти невозможно. Деньги Таланов платил, чтобы стать единственным поставщиком маскировочной техники в войска. Прокурор просит признать двух бывших офицеров виновными в особо крупном мошенничестве по части четвертой статьи 159 УК.

Военная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух служивших в Минобороны офицеров в отставке в сентябре 2021 года. Тогда бывшие офицеры вину не признали. По их мнению, все произошедшее является провокацией.

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Прокурор просит признать двух бывших офицеров Министерства обороны РФ Юрия Здравило и Виталия Ликучева виновными в особо крупном мошенничестве и запросил для них по пять с половиной лет лишения свободы. Об этом пишет «Коммерсант». «Пять с половиной лет лишения свободы каждому запросили <…> представители прокуратуры для двух бывших офицеров Минобороны. <…> Фигуранты требовали за общее покровительство 7,4 млн руб. у руководителя ЗАО „НПП ‚Русбал‘“, изготовляющего маскировочное оборудование, в том числе надувные макеты ракет, танков и другой техники», — пишет издание. Компания Таланова «Русбал» делала 3D-макеты танков, ракетных комплексов в натуральную величину. С воздуха отличить копии от боевых машин почти невозможно. Деньги Таланов платил, чтобы стать единственным поставщиком маскировочной техники в войска. Прокурор просит признать двух бывших офицеров виновными в особо крупном мошенничестве по части четвертой статьи 159 УК. Военная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух служивших в Минобороны офицеров в отставке в сентябре 2021 года. Тогда бывшие офицеры вину не признали. По их мнению, все произошедшее является провокацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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