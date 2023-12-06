Трамп пообещал не становиться диктатором на посту президента

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональд Трамп признался, что закроет границу США Фото:

Экс-глава США Дональд Трамп пообещал не становиться диктатором в случае победы на выборах. Об этом он сообщил на встрече со сторонниками в штате Айова.

«Нет, нет, нет. Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором», — заявил Трамп. Трансляцию его выступления шла на телеканале Fox News.

Ранее Дональд Трамп опередил нынешнего американского президента Джо Байдена по поддержке гражданами в пяти из шести колеблющихся штатов, передает телеканал 360. Американский лидер сообщил, что хочет остаться на посту главы государства еще на 4 года из-за того, что на эту должность будет баллотироваться Дональд Трамп.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-глава США Дональд Трамп пообещал не становиться диктатором в случае победы на выборах. Об этом он сообщил на встрече со сторонниками в штате Айова. «Нет, нет, нет. Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором», — заявил Трамп. Трансляцию его выступления шла на телеканале Fox News. Ранее Дональд Трамп опередил нынешнего американского президента Джо Байдена по поддержке гражданами в пяти из шести колеблющихся штатов, передает телеканал 360. Американский лидер сообщил, что хочет остаться на посту главы государства еще на 4 года из-за того, что на эту должность будет баллотироваться Дональд Трамп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...