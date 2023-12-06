Трамп пообещал не становиться диктатором на посту президента

06 декабря 2023 в 08:10 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп признался, что закроет границу США Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Экс-глава США Дональд Трамп пообещал не становиться диктатором в случае победы на выборах. Об этом он сообщил на встрече со сторонниками в штате Айова. «Нет, нет, нет. Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором», — заявил Трамп. Трансляцию его выступления шла на телеканале Fox News. Ранее Дональд Трамп опередил нынешнего американского президента Джо Байдена по поддержке гражданами в пяти из шести колеблющихся штатов, передает телеканал 360. Американский лидер сообщил, что хочет остаться на посту главы государства еще на 4 года из-за того, что на эту должность будет баллотироваться Дональд Трамп.

Экс-глава США Дональд Трамп пообещал не становиться диктатором в случае победы на выборах. Об этом он сообщил на встрече со сторонниками в штате Айова. «Нет, нет, нет. Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором», — заявил Трамп. Трансляцию его выступления шла на телеканале Fox News. Ранее Дональд Трамп опередил нынешнего американского президента Джо Байдена по поддержке гражданами в пяти из шести колеблющихся штатов, передает телеканал 360. Американский лидер сообщил, что хочет остаться на посту главы государства еще на 4 года из-за того, что на эту должность будет баллотироваться Дональд Трамп.