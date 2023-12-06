У самолета загорелся двигатель
В аэропорту Улан-Удэ через несколько минут после взлета у грузового самолета загорелся двигатель. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
«В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании „Авиастар-ТУ“ у борта загорелся двигатель. После возникновения нештатной ситуации самолет сбросил топливо», — написал Алексей Цыденов в своем
Экипаж самолета успешно совершил вынужденную посадку. Пострадавших нет.
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