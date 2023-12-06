Самолет загорелся при взлете в Улан-Удэ. Видео

07 декабря 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

У самолета загорелся двигатель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Улан-Удэ через несколько минут после взлета у грузового самолета загорелся двигатель. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. «В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании „Авиастар-ТУ“ у борта загорелся двигатель. После возникновения нештатной ситуации самолет сбросил топливо», — написал Алексей Цыденов в своем telegram-канале . Экипаж самолета успешно совершил вынужденную посадку. Пострадавших нет.

В аэропорту Улан-Удэ через несколько минут после взлета у грузового самолета загорелся двигатель. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. «В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании „Авиастар-ТУ“ у борта загорелся двигатель. После возникновения нештатной ситуации самолет сбросил топливо», — написал Алексей Цыденов в своем telegram-канале. Экипаж самолета успешно совершил вынужденную посадку. Пострадавших нет.