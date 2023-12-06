06 декабря 2023

Самолет загорелся при взлете в Улан-Удэ. Видео

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Клипарт. Екатеринбург, авиация, двигатель, предполетная подготовка, самолет
У самолета загорелся двигатель Фото:

В аэропорту Улан-Удэ через несколько минут после взлета у грузового самолета загорелся двигатель. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании „Авиастар-ТУ“ у борта загорелся двигатель. После возникновения нештатной ситуации самолет сбросил топливо», — написал Алексей Цыденов в своем telegram-канале.

Экипаж самолета успешно совершил вынужденную посадку. Пострадавших нет.

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В аэропорту Улан-Удэ через несколько минут после взлета у грузового самолета загорелся двигатель. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. «В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании „Авиастар-ТУ“ у борта загорелся двигатель. После возникновения нештатной ситуации самолет сбросил топливо», — написал Алексей Цыденов в своем telegram-канале. Экипаж самолета успешно совершил вынужденную посадку. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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