Юрист Соловьев: в 2024 году в РФ вырастет налог на жилье

После очередной кадастровой переоценки объектов недвижимости, их стоимость в среднем выросла на 20-25%. Это скажется и на размере налога на жилье уже в 2024 году, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в 2024 году. Соответственно, заплатить налог нужно будет до декабря 2025 года», — пояснил Соловьев агентству «Прайм». Он добавил, что в России завершилась кадастровая переоценка объектов недвижимости, в результате чего их стоимость выросла в среднем на 20-25%.
Единовременный рост налога не может превышать 10% от прежнего размера, но это не исключает того, что могут вырасти другие платежи: госпошлина, аренда, выкупная цена, обслуживание, ремонт, рассказывает юрист. Он советует заранее узнать новую кадастровую стоимость своей недвижимости, рассчитать примерную сумму налога и, если она кажется завышенной, оспорить ее.
Россияне с помощью налогового вычета могут вернуть часть денег, потраченных на покупку жилья. Таким образом можно получить до 650 тысяч рублей.
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