Юрист Соловьев: в 2024 году в РФ вырастет налог на жилье

13 декабря 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

У россиян вырастут налоги на жилье из-за кадастровой переоценки недвижимости Фото: Денис Моргунов © URA.RU После очередной кадастровой переоценки объектов недвижимости, их стоимость в среднем выросла на 20-25%. Это скажется и на размере налога на жилье уже в 2024 году, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в 2024 году. Соответственно, заплатить налог нужно будет до декабря 2025 года», — пояснил Соловьев агентству «Прайм». Он добавил, что в России завершилась кадастровая переоценка объектов недвижимости, в результате чего их стоимость выросла в среднем на 20-25%. Единовременный рост налога не может превышать 10% от прежнего размера, но это не исключает того, что могут вырасти другие платежи: госпошлина, аренда, выкупная цена, обслуживание, ремонт, рассказывает юрист. Он советует заранее узнать новую кадастровую стоимость своей недвижимости, рассчитать примерную сумму налога и, если она кажется завышенной, оспорить ее. Россияне с помощью налогового вычета могут вернуть часть денег, потраченных на покупку жилья. Таким образом можно получить до 650 тысяч рублей.

После очередной кадастровой переоценки объектов недвижимости, их стоимость в среднем выросла на 20-25%. Это скажется и на размере налога на жилье уже в 2024 году, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в 2024 году. Соответственно, заплатить налог нужно будет до декабря 2025 года», — пояснил Соловьев агентству «Прайм». Он добавил, что в России завершилась кадастровая переоценка объектов недвижимости, в результате чего их стоимость выросла в среднем на 20-25%. Единовременный рост налога не может превышать 10% от прежнего размера, но это не исключает того, что могут вырасти другие платежи: госпошлина, аренда, выкупная цена, обслуживание, ремонт, рассказывает юрист. Он советует заранее узнать новую кадастровую стоимость своей недвижимости, рассчитать примерную сумму налога и, если она кажется завышенной, оспорить ее. Россияне с помощью налогового вычета могут вернуть часть денег, потраченных на покупку жилья. Таким образом можно получить до 650 тысяч рублей.