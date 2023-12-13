Юрист Соловьев: в 2024 году в РФ вырастет налог на жилье

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У россиян вырастут налоги на жилье из-за кадастровой переоценки недвижимости Фото:

После очередной кадастровой переоценки объектов недвижимости, их стоимость в среднем выросла на 20-25%. Это скажется и на размере налога на жилье уже в 2024 году, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в 2024 году. Соответственно, заплатить налог нужно будет до декабря 2025 года», — пояснил Соловьев агентству «Прайм». Он добавил, что в России завершилась кадастровая переоценка объектов недвижимости, в результате чего их стоимость выросла в среднем на 20-25%.

Единовременный рост налога не может превышать 10% от прежнего размера, но это не исключает того, что могут вырасти другие платежи: госпошлина, аренда, выкупная цена, обслуживание, ремонт, рассказывает юрист. Он советует заранее узнать новую кадастровую стоимость своей недвижимости, рассчитать примерную сумму налога и, если она кажется завышенной, оспорить ее.

Россияне с помощью налогового вычета могут вернуть часть денег, потраченных на покупку жилья. Таким образом можно получить до 650 тысяч рублей.

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После очередной кадастровой переоценки объектов недвижимости, их стоимость в среднем выросла на 20-25%. Это скажется и на размере налога на жилье уже в 2024 году, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. «Данные пересчета будут использовать при расчете налога на имущество уже в 2024 году. Соответственно, заплатить налог нужно будет до декабря 2025 года», — пояснил Соловьев агентству «Прайм». Он добавил, что в России завершилась кадастровая переоценка объектов недвижимости, в результате чего их стоимость выросла в среднем на 20-25%. Единовременный рост налога не может превышать 10% от прежнего размера, но это не исключает того, что могут вырасти другие платежи: госпошлина, аренда, выкупная цена, обслуживание, ремонт, рассказывает юрист. Он советует заранее узнать новую кадастровую стоимость своей недвижимости, рассчитать примерную сумму налога и, если она кажется завышенной, оспорить ее. Россияне с помощью налогового вычета могут вернуть часть денег, потраченных на покупку жилья. Таким образом можно получить до 650 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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