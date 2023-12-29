Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта вокруг Украины

Конфликт вокруг Украины может навредить НАТО. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.
«Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения», — отметил Джо Байден в рамках обращения к американцами. Его цитирует РИА Новости.
Одним из поводов для внеочередного выступления президента США стала масштабная атака по территории Украины. Взрывы прогремели в разных уголках страны. В Минобороны РФ отмечали, что за прошедшую неделю ВС РФ нанесли до 50 групповых ударов по украинским военным объектам. Военные Украины признавались, что испытали ужас. URA.RU собрало все, что известно о событии в один материал.
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