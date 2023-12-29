Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта вокруг Украины

30 декабря 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

Джо Байден выступил со срочным обращением к населению США Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт вокруг Украины может навредить НАТО. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения», — отметил Джо Байден в рамках обращения к американцами. Его цитирует РИА Новости. Одним из поводов для внеочередного выступления президента США стала масштабная атака по территории Украины. Взрывы прогремели в разных уголках страны. В Минобороны РФ отмечали, что за прошедшую неделю ВС РФ нанесли до 50 групповых ударов по украинским военным объектам. Военные Украины признавались, что испытали ужас. URA.RU собрало все, что известно о событии в один материал.

Конфликт вокруг Украины может навредить НАТО. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения», — отметил Джо Байден в рамках обращения к американцами. Его цитирует РИА Новости. Одним из поводов для внеочередного выступления президента США стала масштабная атака по территории Украины. Взрывы прогремели в разных уголках страны. В Минобороны РФ отмечали, что за прошедшую неделю ВС РФ нанесли до 50 групповых ударов по украинским военным объектам. Военные Украины признавались, что испытали ужас. URA.RU собрало все, что известно о событии в один материал.