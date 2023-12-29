29 декабря 2023

Байден заявил об угрозах для НАТО из-за конфликта вокруг Украины

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден выступил со срочным обращением к населению США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт вокруг Украины может навредить НАТО. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

«Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения», — отметил Джо Байден в рамках обращения к американцами. Его цитирует РИА Новости.

Одним из поводов для внеочередного выступления президента США стала масштабная атака по территории Украины. Взрывы прогремели в разных уголках страны. В Минобороны РФ отмечали, что за прошедшую неделю ВС РФ нанесли до 50 групповых ударов по украинским военным объектам. Военные Украины признавались, что испытали ужас. URA.RU собрало все, что известно о событии в один материал.

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Конфликт вокруг Украины может навредить НАТО. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Ставки выходят за пределы Украины. Это влияет на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения», — отметил Джо Байден в рамках обращения к американцами. Его цитирует РИА Новости. Одним из поводов для внеочередного выступления президента США стала масштабная атака по территории Украины. Взрывы прогремели в разных уголках страны. В Минобороны РФ отмечали, что за прошедшую неделю ВС РФ нанесли до 50 групповых ударов по украинским военным объектам. Военные Украины признавались, что испытали ужас. URA.RU собрало все, что известно о событии в один материал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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