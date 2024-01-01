В МИД РФ назвали Украину «террористическим зверьем» из-за атак на Донецк

01 января 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Захарова назвала «террористическим зверьем» украинскую армию Фото: Георгий Бергал © URA.RU Представитель МИД России Мария Захарова назвала ВСУ «террористическим зверьем». Это связано с украинскими атаками на Донецк. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. <…> Так могло поступить только террористическое зверье», — пишет Мария Захарова на канале . Она добавила, что удары наносились по гражданским объектам. Есть раненные и убитые. Украинская армия нанесла массированный удар по Донецку в новогоднюю ночь. Атака привела к множеству жертв среди мирного населения. Также погиб военный корреспондент и были ранены журналисты. Отмечается, что ВСУ выпустили более 20 ракет РСЗО по центру города.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала ВСУ «террористическим зверьем». Это связано с украинскими атаками на Донецк. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. <…> Так могло поступить только террористическое зверье», — пишет Мария Захарова на канале. Она добавила, что удары наносились по гражданским объектам. Есть раненные и убитые. Украинская армия нанесла массированный удар по Донецку в новогоднюю ночь. Атака привела к множеству жертв среди мирного населения. Также погиб военный корреспондент и были ранены журналисты. Отмечается, что ВСУ выпустили более 20 ракет РСЗО по центру города.