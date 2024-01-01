В МИД РФ назвали Украину «террористическим зверьем» из-за атак на Донецк

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Захарова назвала «террористическим зверьем» украинскую армию Фото:

Представитель МИД России Мария Захарова назвала ВСУ «террористическим зверьем». Это связано с украинскими атаками на Донецк. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. <…> Так могло поступить только террористическое зверье», — пишет Мария Захарова на канале. Она добавила, что удары наносились по гражданским объектам. Есть раненные и убитые.

Украинская армия нанесла массированный удар по Донецку в новогоднюю ночь. Атака привела к множеству жертв среди мирного населения. Также погиб военный корреспондент и были ранены журналисты. Отмечается, что ВСУ выпустили более 20 ракет РСЗО по центру города.

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Представитель МИД России Мария Захарова назвала ВСУ «террористическим зверьем». Это связано с украинскими атаками на Донецк. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «В новогоднюю ночь киевский режим обстрелял Донецк. <…> Так могло поступить только террористическое зверье», — пишет Мария Захарова на канале. Она добавила, что удары наносились по гражданским объектам. Есть раненные и убитые. Украинская армия нанесла массированный удар по Донецку в новогоднюю ночь. Атака привела к множеству жертв среди мирного населения. Также погиб военный корреспондент и были ранены журналисты. Отмечается, что ВСУ выпустили более 20 ракет РСЗО по центру города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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