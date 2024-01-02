Турция не пустила через свои проливы миноискатели, подаренные Британией Украине

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Вечер после убийства российского посла в Турции. Турецкое посольство. Москва, флаг турции
Турция продолжит предотвращать эскалацию напряженности в Черном море Фото:
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Турция не разрешила проход через свои проливы миноискателям, которые были подарены Британией Украине, в связи с продолжением украинского конфликта. Об этом рассказали в дирекции коммуникационного центра по противодействию дезинформации Турецкой Республики.

«Наши союзники были проинформированы о том, что минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти через турецкие проливы в Черное море до тех пор, пока продолжается украинский конфликт», — сообщается в официальном аккаунте дирекции в соцсети X. Там добавили, что Турция последовательно сохраняет решимость и принципиальную позицию, направленную на предотвращение эскалации напряженности в Черном море, на фоне проведения СВО на Украине.

Турция обеспечивает безпрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы лишь для судов с зерном, которые отправляются из украинских портов. Также ранее турецкие власти приняли решение отменить и отложить несколько военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтре, которая запрещает нахождение военных кораблей в Черном море. Анкара стремится поддерживать баланс сил и соблюдать международные соглашения, передает «Утро.ру».

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Турция не разрешила проход через свои проливы миноискателям, которые были подарены Британией Украине, в связи с продолжением украинского конфликта. Об этом рассказали в дирекции коммуникационного центра по противодействию дезинформации Турецкой Республики. «Наши союзники были проинформированы о том, что минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти через турецкие проливы в Черное море до тех пор, пока продолжается украинский конфликт», — сообщается в официальном аккаунте дирекции в соцсети X. Там добавили, что Турция последовательно сохраняет решимость и принципиальную позицию, направленную на предотвращение эскалации напряженности в Черном море, на фоне проведения СВО на Украине. Турция обеспечивает безпрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы лишь для судов с зерном, которые отправляются из украинских портов. Также ранее турецкие власти приняли решение отменить и отложить несколько военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтре, которая запрещает нахождение военных кораблей в Черном море. Анкара стремится поддерживать баланс сил и соблюдать международные соглашения, передает «Утро.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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