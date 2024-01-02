Турция не пустила через свои проливы миноискатели, подаренные Британией Украине

02 января 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Турция продолжит предотвращать эскалацию напряженности в Черном море Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Турция не разрешила проход через свои проливы миноискателям, которые были подарены Британией Украине, в связи с продолжением украинского конфликта. Об этом рассказали в дирекции коммуникационного центра по противодействию дезинформации Турецкой Республики. «Наши союзники были проинформированы о том, что минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти через турецкие проливы в Черное море до тех пор, пока продолжается украинский конфликт», — сообщается в официальном аккаунте дирекции в соцсети X. Там добавили, что Турция последовательно сохраняет решимость и принципиальную позицию, направленную на предотвращение эскалации напряженности в Черном море, на фоне проведения СВО на Украине. Турция обеспечивает безпрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы лишь для судов с зерном, которые отправляются из украинских портов. Также ранее турецкие власти приняли решение отменить и отложить несколько военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтре, которая запрещает нахождение военных кораблей в Черном море. Анкара стремится поддерживать баланс сил и соблюдать международные соглашения, передает «Утро.ру».

Турция не разрешила проход через свои проливы миноискателям, которые были подарены Британией Украине, в связи с продолжением украинского конфликта. Об этом рассказали в дирекции коммуникационного центра по противодействию дезинформации Турецкой Республики. «Наши союзники были проинформированы о том, что минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти через турецкие проливы в Черное море до тех пор, пока продолжается украинский конфликт», — сообщается в официальном аккаунте дирекции в соцсети X. Там добавили, что Турция последовательно сохраняет решимость и принципиальную позицию, направленную на предотвращение эскалации напряженности в Черном море, на фоне проведения СВО на Украине. Турция обеспечивает безпрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы лишь для судов с зерном, которые отправляются из украинских портов. Также ранее турецкие власти приняли решение отменить и отложить несколько военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтре, которая запрещает нахождение военных кораблей в Черном море. Анкара стремится поддерживать баланс сил и соблюдать международные соглашения, передает «Утро.ру».