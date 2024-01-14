14 января 2024

МЧС РФ: в Шушарах загорелся ангар недалеко от сгоревшего склада Wildberries

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Пожар на складах. Екатеринбург, тушение огня, сотрудник мчс, проливка, пожарный
Еще один пожар произошел в Шушарах, сообщили в МЧС Фото:

В Шушарах 14 января загорелся ангар площадью 150 кв. м., который находится недалеко от сгоревшего склада Wildberries. Об этом сообщили в МЧС Петербурга.

«14 января в 22:25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, пос. Шушары, Ленсоветовская дор., д. 7. В ангаре размером 30×70 метров происходит горение на площади 150 кв. метров», — говорится в сообщении.

Ранее в Петербурге произошел пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Подробнее об этом в материале URA.RU.

Обновлено в 00:06: пожар в Пушкинском районе локализован. Сведения о пострадавших не поступали, отметили в МЧС.

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В Шушарах 14 января загорелся ангар площадью 150 кв. м., который находится недалеко от сгоревшего склада Wildberries. Об этом сообщили в МЧС Петербурга. «14 января в 22:25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, пос. Шушары, Ленсоветовская дор., д. 7. В ангаре размером 30×70 метров происходит горение на площади 150 кв. метров», — говорится в сообщении. Ранее в Петербурге произошел пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Подробнее об этом в материале URA.RU. Обновлено в 00:06: пожар в Пушкинском районе локализован. Сведения о пострадавших не поступали, отметили в МЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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