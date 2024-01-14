МЧС РФ: в Шушарах загорелся ангар недалеко от сгоревшего склада Wildberries

Еще один пожар произошел в Шушарах, сообщили в МЧС
В Шушарах 14 января загорелся ангар площадью 150 кв. м., который находится недалеко от сгоревшего склада Wildberries. Об этом сообщили в МЧС Петербурга.
«14 января в 22:25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, пос. Шушары, Ленсоветовская дор., д. 7. В ангаре размером 30×70 метров происходит горение на площади 150 кв. метров», —
Ранее в Петербурге произошел пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Подробнее об этом в материале URA.RU.
Обновлено в 00:06: пожар в Пушкинском районе локализован. Сведения о пострадавших не поступали, отметили в МЧС.
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